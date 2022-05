Η Μαρία Σάκκαρη έφθασε ένα game μακριά από τη νίκη, όμως η Ονς Τζαμπέρ πέτυχε σούπερ ανατροπή και πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά στη Ρώμη

Η Μαρία Σάκκαρη προηγήθηκε 6-1, 5-2 απέναντι στην Ονς Τζαμπέρ, όμως δεν νίκησε, η Τυνήσια τρέχοντας 11-1 games στη συνέχεια του αγώνα επικράτησε με 1-6, 7-5, 6-1 και ήταν αυτή που πέρασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης.

H εξέλιξη του αγώνα είναι από τις περιπτώσεις που πολλές φορές έχει επαναληφθεί, όμως πάντα σε κάνει να σκέφθεσαι πως στον πρωταθλητισμό τα πάντα είναι δυνατά.

Η Τζαμπέρ ερχόταν από εννέα σερί νίκες (έξι στη Μαδρίτη, όπου κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο και τρεις στη Ρώμη), όμως η Σάκκαρη ήταν η κυρίαρχη του αγώνα.

Εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη της Τυνήσιας και έχοντας ένα σταθερό επίπεδο στο παιχνίδη της, η 26χρονη Ελληνίδα έδειχνε έτοιμη να τελειώσει τον αγώνα και να περάσει στα ημιτελικά στο Internazionali d' Italia της Ρώμης.

