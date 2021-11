Τζόκοβιτς - Μεντβέντεφ: Από τον τελικό του US Open στον τελικό του Paris Masters (vids)

O Ντανίλ Μεντβέντεφ "διέλυσε" με 6-2, 6-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό και την Κυριακή (16:00, Cosmote Sport 6) θα συναντήσει για πρώτη φορά μετά από τον τελικό του US Open τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό στο Paris Masters.

Σχεδόν δυο μήνες μετά από τον τελικό του US Open (12/9) o Ντανίλ Μεντβέντεφ θα συναντήσει ξανά σε τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

O Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-2,6-2 στον 2ο ημιτελικό του Paris Masters τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και θα συναντήσει την Κυριακή (16:00, Cosmote Sport 6) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό στο Παρίσι.

Four. Games. Lost.



