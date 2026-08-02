Γουέστμπρουκ: Πιθανός προορισμός το Χιούστον και η επανένωση με Ντουράντ
Ένας από τους κορυφαίους free agents είναι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και ας έχει πατήσει πλέον στα 36 του χρόνια. Η εμπειρία και η ποιότητα του θα βοηθήσουν όποια ομάδα τον υπογράψει.
Σύμφωνα με το Sports Illustrated, οι Ρόκετς αποτελούν έναν πολύ πιθανό προορισμό για τον Russ, κάτι που αν γίνει θα τον κάνει συμπαίκτη ξανά με τον Κέβιν Ντουράντ. Οι δυο τους πέρασαν όμορφα χρόνια παρέα στους Θάντερ, με τους οποίους έφτασαν το 2011 μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.
Τη σεζόν που τελείωσε, έπαιξε σε 64 παιχνίδια του NBA και μέτρησε 15.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ ανά 28.9 λεπτά που πατούσε παρκέ με τους Κινγκς. Πάντως το Σακραμέντο δεν είναι διατεθειμένο να τον πάρει ξανά.
The Rockets are viewed as a “serious destination” for Russell Westbrook, via Sports Illustrated 🚀👀 pic.twitter.com/IpQTWOmUSM— Basketball Forever (@bballforever_) August 1, 2026
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