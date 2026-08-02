Μπαρτσελόνα: Εξετάζει Ουναΐ για να καλύψει το κενό του Ντε Γιόνγκ
Την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ φαίνεται να εξετάζουν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό του τραυματία Φρένκι Ντε Γιόνγκ.
Ο Ολλανδός χαφ υπέστη τραυματισμό στο γόνατο και αναμένεται να απουσιάσει για τους επόμενους 3-4 μήνες από τις υποχρεώσεις των πρωταθλητών Ισπανίας, που, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα σκέφτονται να αποκτήσουν τον άλλοτε μέσο του Παναθηναϊκού για αντικαταστάτη του Φρένκι.
Όπως σημειώνει η Sport, επικαλούμενη και πληροφορίες της El Chiringuito, ο Μαροκινός είναι στη λίστα των ποδοσφαιριστών που τσεκάρουν ο Χάνσι Φλικ και οι συνεργάτες του. Η Τζιρόνα φυσικά θα απαιτήσει να λάβει όλο το ποσό της ρήτρας των 25 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θυμίζουμε πως υπήρξαν αναφορές ότι ο Ουναϊ έδωσε τα χέρια με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας.
‼️El Barça podría salir al mercado para sustituir a De Jong— Diario SPORT (@sport) August 1, 2026
💙❤️El FC Barcelona estudiaría el fichaje de Ounahi, con una cláusula de 25 millones de euros, según 'El Chiringuito'
✍️Mario Roldánhttps://t.co/1ZZeVOAR4G
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