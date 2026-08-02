Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στην Σεντ Τρούιντεν. Πρόκεται για το τελευταίο τεστ της Ένωσης στην καλοκαιρινή της προετοιμασία, με το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφει στην Αθήνα.
Σέντρα στις 15:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1.
Στις 17:00 μην χάσετε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, με τη μετάδοση να γίνεται ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ στις 23:00 η Νιούελς Όλντ Μπόις τίθενται αντιμέτωποι με την Μπόκα Τζούνιορς για το πρωτάθλημα Αργεντινής.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ - Σέντ Τρούιντεν (15:00, Cosmote Sport1)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (17:00,ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Νιούελς Όλντ Μπόις - Μπόκα Τζούνιορς (23:00, Action 24)
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