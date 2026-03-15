Πού θα δείτε τη «μάχη» του Σίνερ με τον Μεντβέντεφ για τον τελικό του Indian Wells

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγαλού τελικού του Indian Wells, ανάμεσα στον Σίνερ και τον Μεντβέντεφ.

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Indian Wells έφτασε! Το νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ θα αντιμετωπίσει το νο.11, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, σε μία επανάληψη του επικού τελικού του Australian Open 2024, με τους δύο αθλητές να διασταυρώνουν ξανά τα «ξίφη» τους, αυτή τη φορά με φόντο τον τίτλο στο τουρνούα της Καλιφόρνια.

Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με σχετική ευκολία στα ημιτελικά του Γερμανού Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 στα σετ (6-2, 6-4), σφραγίζοντας από νωρίς το εισιτήριο του σε έναν αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 24 λεπτών.

Από την άλλη, ο 30χρόνος Ρώσος, αντιμετώπισε με την σειρά του, το νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ και αν και δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω, επικράτησε του Ισπανού με 2-0 (6-3, 7-6), σε ένα παιχνίδι που διήρκησε λίγο περισσότερο από 90 λεπτά (1:38). Μάλιστα και οι δύο αθλητές προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης χωρίς να έχουν χάσει σετ.

Ο μεγαλός τελικός του Indian Wells είναι προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ (15/03) στις 23:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα του Cosmote Sport 6.