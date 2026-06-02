Ο Ιμπραΐμα Κονατέ φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την επανεκλογή ή όχι του Φλορεντίνο Πέρεθ να κρίνει την έκβαση της μεταγραφής.

Λίγες μέρες αφότου έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, ο Ιμπραΐμα Κονατέ φαίνεται πως βρήκε τη νέα του ομάδα. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Γάλλος στόπερ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που του προσέφερε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2030.

Εντούτοις, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα πρέπει να επανεκλεγεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ στις προσεχείς εκλογές της Βασίλισσας, όπου ο εμβληματικός πρόεδρος του κλαμπ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ενρίκε Ρικέλμε...

Ο Κονατέ φέρεται να έχει βάλει ομάδες της Σαουδικής Αραβίας που ενδιαφέρθηκε για εκείνον στο... περίμενε, προκειμένου να δει αν θα προχωρήσει το deal με τη Ρεάλ. Ο 27χρονος αμυντικός αγωνίστηκε για μία πενταετία στους Κόκκινους και κατέκτησε μαζί τους πέντε τρόπαια, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από Σοσο και Λειψία.