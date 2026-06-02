Κονατέ: Τα βρήκε με Ρεάλ Μαδρίτης, από τον Πέρεθ κρίνεται η μεταγραφή
Λίγες μέρες αφότου έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, ο Ιμπραΐμα Κονατέ φαίνεται πως βρήκε τη νέα του ομάδα. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Γάλλος στόπερ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που του προσέφερε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2030.
Εντούτοις, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα πρέπει να επανεκλεγεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ στις προσεχείς εκλογές της Βασίλισσας, όπου ο εμβληματικός πρόεδρος του κλαμπ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ενρίκε Ρικέλμε...
Ο Κονατέ φέρεται να έχει βάλει ομάδες της Σαουδικής Αραβίας που ενδιαφέρθηκε για εκείνον στο... περίμενε, προκειμένου να δει αν θα προχωρήσει το deal με τη Ρεάλ. Ο 27χρονος αμυντικός αγωνίστηκε για μία πενταετία στους Κόκκινους και κατέκτησε μαζί τους πέντε τρόπαια, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από Σοσο και Λειψία.
🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!
Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.
Here we go, expected right after. 🔜
Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
