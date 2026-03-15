Ο Μεντβέντεφ έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί του Αλκαράθ και προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ «χάλασε» το τέλειο ξεκίνημα του 2026 για τον Κάρλος Αλκαράθ, αποκλείοντας τον από τον τελικό του Indian Wells.

Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε τη χρονιά κερδίζοντας το Australian Open και είχε ένα σερί 16 νικών μέχρι, που συνάντησε στον δρόμο του τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, στο πλαίσιο των ημιτελικών του Indian Wells.

Ο Ρώσος έκανε ένα γρήγορο ξεκίνημα, κερδίζοντας το πρώτο σετ σε μόλις 35 λεπτά και εν τέλει κατάφερε να αποκλείσει τον Ισπανό, κατακτώντας τη νίκη με 6-3, 7-6 (7-3), σε ένα παιχνίδι που διήρκησε λίγο πάνω από 90 λεπτά (1:38).

Ο 30χρονος, ο οποίος έχει τερματίσει δεύτερος στο τουρνουά της Καλιφόρνια δύο φορές, θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Γιάνικ Σίνερ, αφού ο Ιταλός νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη είχε ένα άνετο απόγευμα, επικρατώντας με 2-0 στα σετ (6-2, 6-4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να νικάς κάποιον σαν τον Κάρλος, τον νούμερο ένα στον κόσμο», ανέφερε ο Μεντβέντεφ στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. «Κατά μία έννοια, όταν παίζεις με αυτόν ή τον Γιάννικ (Σίνερ) ή τον Νόβακ (Τζόκοβιτς) δεν έχει σημασία η κατάταξη. Είναι απλώς ένα υπέροχο συναίσθημα να παίζεις εναντίον τους, και το να τους νικάς, φυσικά, είναι ακόμα καλύτερο».

Ο Μεντβέντεφ εκμεταλλεύτηκε και τις δύο ευκαιρίες για break point στο πρώτο σετ, προτού παλέψει για τη νίκη μέσω tie-break στο δεύτερο. Ο πρωταθλητής του US Open του 2021, ο οποίος νίκησε τον κάτοχο του τίτλου, Τζακ Ντρέιπερ, στα προημιτελικά, επέκτεινε το δικό του σερί νικών σε εννέα αγώνες, καθώς ήταν ο πρωταθλητής και στο ATP του Ντουμπάι τον περασμένο μήνα.

«Πρέπει απλώς να δώσω τα εύσημα στον Ντανίλ», τόνισε με την σειρά του ο Αλκαράθ, ο οποίος εν συνεχεία «αποθέωσε» τον αντίπαλο του. «Νομίζω ότι έπαιξε έναν καταπληκτικό αγώνα. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, έπαιζε απίστευτα, πρέπει να πω. Δεν τον έχω ξαναδεί, για να είμαι ειλικρινής, να παίζει έτσι».

«Αξίζει απόλυτα τη νίκη σήμερα. Αξίζει απόλυτα να προκριθεί και να παίξει έναν τελικό εδώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια. Από την πλευρά μου, έπαιξα μερικά games, κυρίως στο πρώτο σετ, στα οποία απλώς άφησα το σερβίς μου να ξεχαστεί, και μέρος αυτού, έτρεχα συνέχεια εναντίον του. Ήταν δύσκολο για μένα, αλλά, ξέρετε, είμαι απλώς περήφανος που βλέπω ότι πάλεψα μέχρι την τελευταία μπάλα».

Ο έτερος φιναλίστ του τουρνουά, Σίνερ, ο οποίος σημείωσε την έκτη συνεχόμενη νίκη του επί του Ζβέρεφ διατηρεί προβάδισμα 8-7 επί του Μεντβέντεφ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Ιταλός έχει νικήσει τον Ρώσο τρεις συνεχόμενες φορές, με την πιο αξιομνημόνευτη να έρχεται στον τελικό του Australian Open του 2024, όταν και σημείωσε μία τρομερή ανατροπή με 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

«Έχει επιστρέψει σε πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει πολύ δυνατό σερβίς», δήλωσε ο Σίνερ για τον Μεντβέντεφ, μετά τη δική του νίκη. «Νιώθω ότι... Ξέρετε, επιστρέφει, πολύ καλά. Όλοι προσπαθούν να είναι λίγο πιο επιθετικοί και νομίζω ότι ο Ντανίλ βρήκε ξανά μια καλή, πολύ καλή ισορροπία στο γήπεδο, ξεκινόντας από τον τίτλο στο Ντουμπάι και μετά ερχόμενος εδώ, πέτυχε σπουδαία αποτελέσματα».

Ο μεγάλος τελικός του Indian Wells είναι προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ (15/03) στις 23:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την συχνότητα της Cosmote Sport 6.