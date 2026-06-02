Το come back του έμπειρου Κώστα Φορτούνη θα πάρει λίαν συντόμως και επίσημη μορφή από πλευράς Ολυμπιακού.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχετε ενημερωθεί σχετικά για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Κώστα Φορτούνη ως προς τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτζ, Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.

Πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις αφού είχε κλειδώσει το deal. Η ανακοίνωση για την επάνοδο του Φορτούνη στο Λιμάνι μετά από απουσία 2 ετών δεν αναμένεται να αργήσει.