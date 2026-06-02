Φορτούνης - Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου η ανακοίνωσή της επιστροφής του
Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχετε ενημερωθεί σχετικά για τις εξελίξεις στο μέτωπο του Κώστα Φορτούνη ως προς τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτζ, Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό.
Πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις αφού είχε κλειδώσει το deal. Η ανακοίνωση για την επάνοδο του Φορτούνη στο Λιμάνι μετά από απουσία 2 ετών δεν αναμένεται να αργήσει.
