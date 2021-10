Indian Wells: Νόρι και Μπασιλασβίλι για τον τίτλο στην Καλιφόρνια (vids)

O Νικολόζ Μπασιλασβίλι σταμάτησε με 7-6 (5), 6-3 τον Τέιλορ Φριτζ και θα παίξει με τον Κάμερον Νόρι στον τελικό του Indian Wells.

Δυο πρωτάρηδες σε τελικό Masters θα παλέψουν τα ξημερώματα (02:00, Cosmote Sport 6) της Δευτέρας για τον τίτλο στο Indian Wells.

Μετά από τον Κάμερον Νόρι ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι προκρίθηκε στον τελικό αφού απέκλεισε με 7-6 (5), 6-3 τον Τέιλορ Φριτζ στον 2ο ημιτελικό του Σαββάτου.

Magic Moment!



Nikoloz Basilashvili defeats Taylor Fritz 7-6(5) 6-3 to reach his first Masters 1000 final at #BNPPO21 pic.twitter.com/NfPZ2psnwv October 17, 2021

Ο Αμερικανός που απέκλεισε τον Μπερετίνι και τον Ζβέρεφ στην Καλιφόρνια δεν είχε ανάλογη απόδοση στο παιχνίδι με τον Γεωργιανό.

Στο 1ο σετ είχε 3 σετ πόιντ (μπρέικ πόιντ) και δεν τα εκμεταλλεύτηκε ενώ στο 2ο είχε άλλα 4 μπρέικ πόιντ και έμεινε στο 0/7 στο παιχνίδι.

Supreme



Nikoloz Basilashvili makes no mistake on the forehand and claims the first set 7-6 over Taylor Fritz. #BNPPO21 pic.twitter.com/SS9TV5t9Yb October 16, 2021

Δυο πρωτάρηδες

Τόσο ο Νόρι όσο και ο Μπασιλασβίλι θα παίξουν στον 1ο τελικό τους σε τουρνουά Masters. O Γεωργιανός που είναι στο Νο36 έχει 7 τελικούς στο Tour και 5 τίτλους.

Με τον Βρετανό (Νο26) έχουν παίξει μόλις μια φορά μέσα στο 2021 και ο Νόρι επικράτησε με 6-0,6-3 στο Ρότερνταμ.

Στο 2021 ο Νόρι έχει 1 τίτλο και ο Μπασιλασβίλι έχει 2.

O επιμένων νικά!

Στο 1ο σετ θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 10ο γκέιμ για να δούμε μπρέικ πόιντ. Κανένας από τους δυο δεν είχε ευκαιρία έως τότε και ο Τέιλορ Φριτζ τα κατάφερε πρώτος. Είχε μάλιστα 2 σετ πόιντ τα οποία έσβησε ο Μπασιλασβίλι για να ισοφαρίσει σε 5-5.

Με τον 8ο άσο (8-0) του στο παιχνίδι ο Αμερικανός θα πάει στο 6-5 και θα έχει νέο σετ (μπρέικ) πόιντ. Δεν θα τα καταφέρει ούτε με το 3ο σετ πόιντ να κλείσει το σετ και ο Μπασιλασβίλι θα ισοφαρίσει σε 6-6.

Στο τάι μπρέικ ο Γεωργιανός θα προηγηθεί με 3-1. Ο Αμερικανός επιστρέφει (3-3,4-4) και με μίνι μπρέικ ο Μπασιλασβίλι πάει στο 5-4 και σερβίρει. Με αβίαστο του Νικολόζ ο Φριτζ ισοφαρίζει σε 5-5 αλλά ο Γεωργιανός έχει σετ πόιντ στο σερβίς του αντιπάλου του.

Με λάθος του Αμερικανού ο Μπασιλασβίλι κλείνει το σετ στο 7-6 (5) σε 1 ώρα. Ο Φριτζ είχε 13 winners και 21 αβίαστα και ο Μπασιλασβίλι είχε 11-17.

Μπρέικ και πρόκριση

Στο 2ο σετ ο Αμερικανός έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Γεωργιανός τα σβήνει για να προηγηθεί με 2-1. Ο Φριτζ που έχει 0/5 μπρέικ πόιντ στο παιχνίδι θα κρατήσει χωρίς απώλεια το επόμενο γκέιμ για το 2-2.

Το 3-2 είναι για τον Μπασιλασβίλι και με διπλό σφάλμα του Φριτζ θα φτάσει στο 1ο μπρέικ πόιντ του! Θα τα καταφέρει και με μπρέικ πάει στο 4-2.

Ο Γεωργιανός θα έχει 3 ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά δεν θα τα εκμεταλλευτεί και ο Αμερικανός θα έχει μπρέικ πόιντ. Θα το σβήσει με winner ο αντίπαλος του αλλά θα έχει και άλλο μπρέικ πόιντ ο Φριτζ.

Το σβήνει και αυτό. Ο Φριτζ μετράει 0/7 μπρέικ πόιντ και με άσο ο Μπασιλασβίλι φτάνει στο 4ο ματς πόιντ. Θα τα καταφέρει και σε 1.41' θα επικρατήσει με 7-6 (5), 6-3.

Τελικός στις γυναίκες

Την Κυριακή (23:00, Cosmote Sport 6) θα δούμε και τον τελικό των γυναικών ανάμεσα στην Βικτόρια Αζαρένκα και την Πάολα Μπαντόσα.

Η Λευκορωσίδα είναι στο Νο32 και έχει 21 τίτλους καριέρας και η Ισπανίδα στο 27 και έχει έναν τίτλο. Δεν έχουν συναντηθεί ξανά στο Tour.