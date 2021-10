Indian Wells: Πρώτος τελικός Masters για τον Νόρι (vids)

Ο Κάμερον Νόρι απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημιτελικό του Indian Wells και προκρίθηκε στον πρώτο τελικό Masters της καριέρας του.

Ιστορία συνεχίζει να γράφει στην Καλιφόρνια και στο Indian Wells ο Κάμερον Νόρι.

Ο 26χρονος Βρετανός που είναι στο Νο26 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε σε 1.26' με 6-2, 6-4 τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον ημτελικό και προκρίθηκε στον 1ο τελικό Masters της καριέρας του.

Cam can do



The moment @cam_norrie clinched a spot in his first Masters 1000 final at #BNPPO21 pic.twitter.com/BWdsWMGYvW October 16, 2021

Θα είναι ο 3ος Βρετανός που θα παίξει σε τελικό στο Indian Wells και αντίπαλος του την Κυριακή θα έιναι ο νικητής του ημιτελικού ανάμεσα στον Φριτζ και στον Μπασιλασβίλι.

Έκτος τελικός στο 2021

Για τον Κάμερον Νόρι αυτός θα είναι ο 6ος τελικός στο 2021 όπου έχει κατακτήσει μόλις ένα τίτλο (Los Cabos) που είναι και ο μοναδικός της καριέρας του.

O Ντιμιτρόφ που απέκλεισε στην σειρά τον Μεντβέντεφ και τον Χούρκατς στα 3 σετ φάνηκε "άδειος" και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Βρετανού.

Τρία μπρέικ και σετ!

O Κάμερον Νόρι θα ξεκινήσει με 2 μπρέικ για να φτάσει στο 3-0 και θα το υπερασπιστεί για το 4-0. Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ μειώνει σε 4-1 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ.

Ο Βούλγαρος θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ για το 4-2 αλλά ο Κάμερον Νόρι θα "απαντήσει" με μπρέικ για το 5-2. Με love service game ο Βρετανός θα κλείσει το σετ σε 32' στο 6-2.

Πιέση αλλά επικράτηση

Στο 2ο σετ με το 4ο μπρέικ πόιντ ο Νόρι ξεκινάει με μπρέικ (1-0) και με το σερβίς του θα το υπερασπιστεί για το 2-0. Στο 4ο γκέιμ ο Βούλγαρος θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά ο Βρετανός θα το σβήσει για το 3-1.

Με μεγάλη δυσκολία θα κρατήσει ο Ντιμιτρόφ (3-2) ενώ θα υπερασπιστεί το σερβίς του και το Νόρι για το 4-3. Ο Νόρι με υπομονή θα πάει στο 6-4 και στο 2-0.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 28-18 με τον Βούλγαρο να έχει την μερίδα του λέοντος.