Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 50ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με γκολ του Γιόβιτς ύστερα από υπέροχη ασίστ του Μαρίν.

H AEK βρήκε «απάντηση» στο γκολ του Μπάνζα και ισοφάρισε το σκορ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 50ο λεπτό ο Μαρίν πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά ανάμεσα σε Χατζηδιάκο και Ντιέγκο Κόστα, ο Γιόβιτς βγήκε τετ α τετ με τον Μοναστηρλή και με υπέροχο «σκάψιμο» ισοφάρησε σε 1-1.

Το γκολ του Γιόβιτς