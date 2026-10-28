Ολυμπιακός: Το συγκινητικό post του Τουφάκη με φωτογραφία του από μικρός στα ερυθρόλευκα
Σε ημέρα εθνικής εορτής έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού ο 20χρονος χαφ και μεσοεπιθετικός, Πασχάλης Τουφάκης. Ο νεαρός αγωνίστηκε στο Μαρκό - Ολυμπιακός (0-2) και το χάρηκε με τη ψυχή του. Έκανε και μία ανάρτηση όπου σημείωσε ότι ήταν από μικρός Ολυμπιακός και ανέβασε και σχετική φωτογραφία.
Στο συγκινητικό αυτό post του τόνισε τα εξής:
28.10.2026. Ντεμπούτο με την ομάδα που υποστήριζα από μικρό παιδί. Αφιερωμένο στους ανθρώπους μου που έκαναν θυσίες για να φτάσω ως εδώ… #olympiacos.
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