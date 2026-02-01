Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε τον τίτλο στο Australian Open! Με νίκη 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 επί του Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε στον πρώτο τίτλο του στην Αυστραλία...

Αυτός ο τίτλος του έλειπε! Πλέον θα τον έχει στην τροπαιοθήκη του, έχοντας συμπληρώσει το Career Slam. Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στην Αυστραλία, φτάνοντας τους 7 Major στην καριέρα του.

Εκκίνηση με μοιρασμένα σετ στον τελικό

Ο τελικός ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να διατηρούν τα σερβίς τους και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να πετυχαίνει το πρώτο break, έπειτα από δύο χαμένες ευκαιρίες (3-1). Η σταθερότητα του Σέρβου δεν επέτρεψε στον Κάρλος Αλκαράθ να βρει κάποιο break point. Στο 8ο game, όπου ο Ισπανός σέρβιρε για να μείνει στο σετ (5-2), ο 38χρονος έκανε ένα ακόμη... σπάσιμο στο σερβίς του αντιπάλου του για να κλείσει το σετ με 6-2 και να πάρει προβάδισμα στον τελικό.

Στο δεύτερο σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ ανέβασε αισθητά τα ποσοστά ακρίβειας. Το γεγονός αυτός εμπόδισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να συνεχίσει με τον ρυθμό που είχε αποκτήσει από το πρώτο σετ. Ο Ισπανός στην πρώτη ευκαιρία για break... έσπασε το σερβίς του Νόλε και στη συνέχεια με hold έβαλε τις βάσεις για να φτάσει στην ισοφάριση.

Στο 7ο game, ο νεαρός τενίστας πραγματοποιήσει ακόμη ένα break (5-2) και αμέσως μετά με τις μπάλες στα χέρια δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Τζόκοβιτς. Με σκορ 6-2 κατέκτησε το σετ και έφερε τον τελικό στα ίσα.

Το ισπανικό μομέντουμ έδωσε προβάδισμα στον τελικό

Μετά την ισόφαριση από τον Κάρλος Αλκαράθ, το τρίτο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να μένουν σταθεροί στο σερβίς τους. Βέβαια, στο πέμπτο game το σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς απειλήθηκε και ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο αυτή την ευκαιρία (3-2).

Ο Νο.1 του κόσμου έκανε ένα σημαντικό hold στη συνέχεια (4-2) και κατάφερε να βρεθεί ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-3). Ο Τζόκοβιτς σέρβιρε για να μείνει στο σετ, ωστόσο μετά από τέσσερα χαμένα set points ο Ισπανός έκλεισε το σετ με 6-3 για να πάρει προβάδισμα στον τελικό για πρώτη φορά.

Οι λεπτομέρειες έκριναν το σετ και τον τίτλο

Στο τέταρτο σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ προσπάθησε ανεπιτυχώς έξι φορές να κάνει break στο σερβίς του Νόβακ Τζόκοβιτς. Αυτές ήταν και οι μόνες απειλές του νεαρού Ισπανού και γενικά του σετ, το οποίο είχε και τους δύο αθλητές σε πολύ καλή κατάσταση πίσω από το σερβίς.

Ο Νο.1 του κόσμου έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του τίτλου (5-4), ωστόσο ο Σέρβος κατάφερε να μείνει στο ματς. Αυτό πραγματοποιήθηκε ακόμη μία φορά, με το τελικό αποτέλεσμα όμως να είναι διαφορετικό. Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε το πολυπόθητο break στο 12ο game (7-5) και έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.