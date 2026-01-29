H Αρίνα Σαμπαλένκα νικώντας την Ελίνα Σβιτόλινα με 2-0 σετ, θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της στο Australian Open τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

To ντέρμπι στον πρώτο ημιτελικό του Australian Open στο απλό γυναικών δεν έγινε ποτέ, η Αρίνα Σαμπαλένκα κυριάρχησε απέναντι στην Ελίνα Σβιτόλινα με 6-2, 6-3 σε 76 λεπτά, εξασφαλίζοντας την παρουσία της για 4η διαδοχική χρονιά στον τελικό.

Εκεί η 27χρονη παίκτρια από τη Λευκορωσία, απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα ή την Έλενα Ριμπάκινα το Σάββατο (31/1) θα παίξει για τον 3ο τίτλο της στο Australian Open και τον 5ο σε Grand Slam.

H Σβιτόλινα σε κανένα σημείο δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική, η Σαμπαλένκα τελείωσε τον ημιτελικό με υπερδιπλάσιους winners (29 έναντι 12), τα αβίαστα λάθη ήταν μοιρασμένα (15-17), ενώ ήταν ουσιαστική στα κομβικά σημεία, φθάνοντας σε τέσσερα break στις επτά ευκαιρίες της,

H Σαμπαλένκα ανταποκρίθηκε, «σβήνοντας» διπλό break point στο εναρκτήριο game (1-0), με ευκολία έκανε το 2-1 και στην πρώτη της ευκαιρία πέτυχε τo break, για το 3-1.

Η Λευκορωσίδα ξέφυγε με 4-1, με τη Σβιτόλινα να σώζει break point για να μειώσει σε 4-2, όμως η παίκτρια από την Ουκρανία στο 9ο game βρέθηκε αντιμέτωπη με τριπλό set point, 0-40 και τη Σαμπαλένκα να φθάνει με τον 19ο winner στο break και στην κατάκτηση του 1ου σετ με 6-2.

Διαφορετική ήταν εικόνα του ημιτελικού στην έναρξη του 2ου σετ, η Σβιτόλινα με το πρώτο break και με love game, προηγήθηκε με 2-0.

Η Σαμπαλένκα απάντησε με τον ίδιο τρόπο, love game και break, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Με δεύτερο στη σειρά love game στο σερβίς της η Λευκορωσίδα προσπέρασε με 3-2.

H Σβιτόλινα με διπλό λάθος έδωσε νέο break στην αντίπαλό της, που το εκμεταλλεύτηκε για το 4-2. Η Ουκρανή προηγήθηκε με 0-30 στο 7ο game και βρέθηκε με δικό της break point (30-40), αλλά η Σαμπαλένκα με τρεις στη σειρά πόντους έκανε το 5-2, απέχοντας ένα game μακριά από τον τελικό.

Και το κατέκτησε, σερβίροντας στο 9ο game, για το 6-3 και την άνετη πρόκριση στον τελικό, με τη Σβιτόλινα-όπως αναμενόταν-να μην ανταλλάσσει χειραψία με την αντίπαλό της.



