Το Gazzetta στο... σπίτι του Χρίστο Στόιτσκοφ

Ο Χρίστο Στόιτσκοφ έχει ανοίξει το δικό του προσωπικό μουσείο που είναι γεμάτο με αναμνήσεις από την καριέρα του και το Gazzetta ξεναγεί μέσα από τα δικά του πλάνα. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Θεωρείται ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Βουλγαρίας, ένας εκ των καλύτερων της Ευρώπης και ανάμεσα στους 100 θρύλους της FIFA και όχι άδικα. Είναι μέχρι και σήμερα ο μοναδικός Βούλγαρος παίκτης που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, αποτέλεσε μέλος της «χρυσής φουρνιάς» της χώρας του και μεγαλούργησε σε ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Μπαρτσελόνα και η Πάρμα.

Φυσικά, μιλάμε για τον Χρίστο Στοίτσκοφ που στα 60 του χρόνια παραμένει ως ένας «θρύλος» του βιβλίου της ποδοσφαιρικής ιστορίας και ο ίδιος μοιράζεται τις αναμνήσεις μέσα από την ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ένα ποδοσφαιρικό μουσείο όπου βρίσκονται όλα τα βραβεία, οι φανέλες και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του.

Το Gazzetta βρέθηκε στο «Hall of Fame - Hristo Stoichkov», ξεναγήθηκε στους χώρους και σας παρουσιάζει όσα και... όσους είδε στο «σπίτι» του Χρίστο Στόιτσκοφ.

*Ευχαριστούμε για τη ξενάγηση τον Dzhem Yumerov.

Ωστόσο πριν αρχίσει η...ξενάγηση. Ποιος ήταν ο συγκεκριμένος θρύλος;

Γεννημένος στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας τον Φλεβάρη του 1966, ο Στόιτσκοφ έκανε τα πρώτα του βήματα στην τοπική Μαρίτσα πριν τον ξεχωρίσει η Έμπρος και τον εντάξει στο δυναμικό της το 1982. Μετά από δύο χρόνια, αποκτήθηκε από τη δύναμη της χώρας εκείνη την εποχή, ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην οποία έπαιξε για έξι χρόνια, γράφοντας ιστορία με τους τίτλους που κατέκτησε.

Βέβαια, υπάρχει και ένα μελανό σημείο στην ιστορία καθώς στον τελικό του κυπέλλου το 1985, ενεπλάκη σε καυγά που είχε ως αποτέλεσμα τον ισόβιο αποκλεισμό του. Μία ποινή που (ευτυχώς για το ποδόσφαιρο της χώρας) μειώθηκε στον έναν χρόνο και το 1986 επέστρεψε στη δράση.

Το 1989, η ΤΣΣΚΑ έπαιξε κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων όπου παρά τον αποκλεισμό της, ο Στόιτσκοφ έλαμψε πετυχαίνοντας τρία γκολ (δύο στο Καμπ Νου και ένα στη Βουλγαρία), κάνοντας τον Γιόχαν Κρόιφ να ζητήσει τη μεταγραφή του. Λίγους μήνες μετά, αυτό έγινε πραγματικότητα με τον ισπανικό σύλλογο να δαπανά σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από μία 5ετία, η Πάρμα τον έκανε δικό της αντί 8 εκατ. ευρώ ενώ έναν χρόνο μετά επέστρεψε ξανά στην Μπαρτσελόνα πριν αρχίσει το δικό του... τουρ σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Έφυγε εκτός Ευρώπης για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, παίζοντας για τις Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία), Κασίβα (Ιαπωνία), Chicago Fire και DC United (MLS).

Παράλληλα, με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας είχε συνολικά 83 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 37 γκολ και αποτελώντας μέλος της χρυσής φουρνιάς που πήγε στο Μουντιάλ του 1994 (είχε πετύχει δύο γκολ κόντρα στην Ελλάδα) και έφτασε μέχρι την 3η θέση του θεσμού (συνολικά έφτασε τα έξι γκολ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ).

Στο κομμάτι των βραβείων, η λίστα του είναι τεράστια και... χορταστική. Σε συλλογικό επίπεδο πανηγύρισε το Champions League, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, δύο κύπελλα Ισπανίας, τρία πρωταθλήματα Βουλγαρίας, τέσσερα κύπελλα Βουλγαρίας και από ένα κύπελλο σε MLS, Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία.

Στο ατομικό σκέλος, κορυφαίο όλων είναι φυσικά η Χρυσή Μπάλα του 1994 ενώ το 1990 πήρε και το Χρυσό Παπούτσι έχοντας πετύχει 38 γκολ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αναδείχθηκε πέντε φορές Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς σε ΤΣΣΚΑ Σόφιας (1989, 1990) και Μπαρτσελόνα (1991, 1992, 1994) και άλλες τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο βουλγαρικό πρωτάθλημα (1988/89 με 23 γκολ και 1989/90 με 38 γκολ), Παγκόσμιο Κύπελλο (1994 με 6 γκολ) και Κύπελλο Κυπελλούχων (1988/89 με 7 γκολ).

Και πάμε στο... σπίτι του!

Το συγκεκριμένο μουσείο άνοιξε τις πόρτες του τον Νοέμβριο του 2023 και έχουν επισκεφτεί τον χώρο ουκ ολίγες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ίδιο τον Στόιτσκοφ. Πρόκειται για έναν χώρο με τρία διαφορετικά «δωμάτια» όπου κοσμούνται από αντικείμενα, φανέλες και βραβεία μεγάλης αξίας τόσο χρηματικής όσο και συναισθηματικής για τον Βούλγαρο αστέρα.

👀 Το Gazzetta στο… σπίτι του κορυφαίου Βούλγαρου ποδοσφαιριστή, Χρίστο Στόιτσκοφ

✈️ Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης pic.twitter.com/iVnlWxnRo2 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2026

Ο λόγος που πήρε την απόφαση να ανοίξει το συγκεκριμένο μουσείο συνδέεται με την εταιρία ρούχων που έχει «H8S», με την μπουτίκ να βρίσκεται στο τέλος του μουσείου σε ξεχωριστό χώρο. Με την τιμή των 5 ευρώ για ενήλικες και μόλις 3 ευρώ για τα παιδιά, ο καθένας μπορεί να το επισκεφτεί και να ταξιδέψει στην καριέρα του Στόιτσκοφ.

Από την είσοδο στον χώρο, εντυπωσιάζεται ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος ή μη. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν κείμενα, φωτογραφίες και ένα timeline από τη ζωή του Χρίστο Στόιτσκοφ ενώ στο τέλος αυτού του διαδρόμου, υπάρχει ένα κέρινο ομοίωμα του που κρατά τη Χρυσή Μπάλα και φορά το κοστούμι που φορούσε ο ίδιος στην τελετή της απονομής της.

Στη συνέχεια, στα αριστερά του χώρου, υπάρχουν σε προθήκες φανέλες από ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. Βούλγαροι συμπαίκτες και θρύλοι όπως ο Γιόχαν Κρόιφ που τον είχε ποδοσφαιριστή στην Μπαρτσελόνα, ο Πελέ που τον είχε προσθέσει στους 100 καλύτερους παίκτες για εκείνον, τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που έπαιξαν ως αντίπαλοι και ο Ρονάλντο που ήταν συμπαίκτες στη Μπαρτσελόνα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν φανέλες που τις έχουν δωρίσει άνθρωποι του ποδοσφαίρου όπως μία εμφάνιση της Αργεντινής από το Μουντιάλ του 2022 με τις υπογραφές όλων των παικτών ή εμφανίσεις και αντικείμενα αθλητών που έχουν γράψει ιστορία στη Βουλγαρία.

Βέβαια δεσπόζει και η γωνιά του Λιονέλ Μέσι με φορεμένη εμφάνιση και παπούτσια του Αργεντινού αστέρα. Στη συνέχεια υπάρχουν απομιμήσεις των βραβείων της Χρυσής Μπάλας και του Χρυσού Παπουτσιού που έχει κατακτήσει ενώ υπάρχει και ένας πίνακας με την προσωπική του κορυφαία εντεκάδα αλλά και μία κίτρινη και μία κόκκινη κάρτα, δωρεά από διαιτητή που τον είχε αποβάλλει σε El Classico.

Στο δεύτερο δωμάτιο, βρίσκεται όλη η διαδρομή του Στόιτσκοφ. Εμφανίσεις και σορτς από όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί με τη χρονολογική σειρά ενώ στο τέλος υπάρχει και ένας πίνακας με τις κατακτήσεις του σε διεθνή και συλλογικό επίπεδο και στο φινάλε υπάρχει το Μουντιάλ του 1994 όπου είχε βρεθεί στα τελικά η Βουλγαρία (αντιμετώπισε και την Ελλάδα τότε).

Στο τρίτο και τελευταίο δωμάτιο δεσπόζουν οι τίτλοι που έχει πάρει στην καριέρα του. Πίσω από κάθε τρόπαιο είναι η φανέλα που φορούσε εκείνη τη σεζόν με αποκορύφωμα το Champions League όπου δεσπόζει η πορτοκαλί εμφάνιση που φόρεσε με την Μπαρτσελόνα σε εκείνον τον τελικό.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν quiz στα οποία αν απαντήσεις σωστά, έχει έκπτωση από το κατάστημα (ανάλογα τι ηλικία είσαι, έχεις ανάλογο %). Και κάπου εκεί ολοκληρώνεται το... ταξίδι στη ζωή του Χρίστο Στόιτσκοφ.