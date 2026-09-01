Με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει τα... πάντα η εθνική ομάδα των ΗΠΑ είχε εύκολο στα Προκριματικά απέναντι στην Κολομβία (104-80) φτάνοντας τις επτά νίκες σε οκτώ παιχνίδια.

Πολλά τα γνώριμα πρόσωπα στην αναμέτρηση της «CareFirst Arena» στην Ουάσινγκτον μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κολομβίας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Team USA δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβληθεί των Νοτιοαμερικανών με 104-80 και να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που έκανε τα... πάντα στο παρκέ καθώς στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 11 πόντους (με 2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), 9 ασίστ, 5 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ αλλά και 7 λάθη.

Οι Αμερικανοί είχαν άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κόουλ Σουάιντερ της Εφές ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους με 3/5 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Ντουμπάι BC μέτρησε άλλους 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Εξαιρετική και η παρουσία του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος είχε άλλους 16 πόντους με 6/12 εντός παιδιάς, ενώ ακολούθησαν οι Ορλάντο Ρόμπινσον (17π., 9ριμπ.) και Ντεζόν Τζαρό (16π., 6ριμπ., 5ασ.)

Γνώριμα πρόσωπα είχε και η Κολομβία καθώς ξεχώρισαν δύο πρώην «Έλληνες» και πιο συγκεκριμένα ο Μπράιαν Ανγκόλα (19π., 5ασ.) ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, όπως επίσης και ο Χάιμε Ετσενίκε (16π., 8ριμπ.) ο οποίος βρέθηκε στον Προμηθέα Πάτρας αλλά πλέον αγωνίζεται στην Ιταλία και δη στην Ρετζιάνα υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη.