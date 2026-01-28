Την ένστασή του σε ερώτηση που δέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, χαρακτηρίζοντας προσβλητικά τα όσα ειπώθηκαν από τον δημοσιογράφο...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στα ημιτελικά του Australian Open, μετά από ένα ματς στο οποίο στάθηκε αρκετά τυχερός κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι. Ο Σέρβος τενίστας παρευρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου, όπου μία ερώτηση τον έκανε να δυσανασχετήσει κάτι που δεν... έκρυψε.

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση που δέχθηκε είχε να κάνει με το γεγονός ότι στις αρχές της καριέρας του... κυνηγούσε τους Ναδάλ και Φέντερερ, ενώ στα τέλη της καριέρας του βρίσκεται να κυνηγά τους Αλκαράθ και Σίνερ στο δρόμο για την κατάκτηση ενός Grand Slam.

Η ερώτηση αυτή «χάλασε» αρκετά τον 38χρονο με τον ίδιο να κάνει ένα μικρό σχόλιο προς τον δημοσιογράφο, λέγοντας «Δηλαδή είμαι πάντα ο "κυνηγός"; Δεν με έχουν... κυνηγήσει ποτέ;». O δημοσιογράφος ανέφερε άμεσα τους 24 τίτλους Grand Slam που έχει κατακτήσει ο Τζόκοβιτς, με τον Νόλε να χαρακτηρίζει ως προσβλητική την ερώτηση και στη συνέχεια να δίνει την ανάλογη απάντηση.

Ο κάτοχος 101 τίτλων στην ATP τόνισε πως ναι μεν υπήρχαν οι περίοδοι που υπήρχε "κυνηγός", αλλά στο ενδιάμεσο αυτών κυριαρχούσε στα court. Αυτή τη λεπτομέρεια είπε πως πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιου είδους.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

«Δηλαδή είμαι πάντα ο "κυνηγός"; Δεν με έχουν... κυνηγήσει ποτέ;

Bρίσκω προσβλητική την ερώτηση που ξεχνάτε τι συνέβη στο ενδιάμεσο. Όταν ξεκίνησε «κυνηγούσα» όπως λες τον Ράφα και τον Ρότζερ και τώρα «κυνηγάω» τον Κάρλος και τον Γιανίκ. Υπάρχει μία περίοδος 15 χρόνων στο ενδιάμεσο, στην οποία κυριαρχούσα στα Grand Slams.

Οπότε θεωρώ πως είναι σημαντικό να τοποθετείτε αυτή τη λεπτομέρεια».