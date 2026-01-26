Whoop: Το απαγορευμένο βραχιολάκι του Αλκαράθ που αναγκάστηκε να βγάλει

Πριν την έναρξη του αγώνα του με τον Τόμι Πολ, ζητήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ να αφαιρέσει το Whoop που φορούσε. Τι είναι και γιατί απαγορεύεται.

Αν και δυσκολεύτηκε σε κάποια σημεία, ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Αυστραλιανού όπεν την Κυριακή (25/1), νικώντας με 3-0 σετ τον Τόμι Πολ.

Ωστόσο, ο Ισπανός, που αντιμετωπίζει τον Άλεξ Ντε Μινόρ για μια θέση στην τετράδα του θεσμού, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες για έναν εξωαγωνιστικό παράγοντα, και συγκεκριμένα ένα «έξυπνο» βραχιόλι που φορούσε πριν τον αγώνα, το οποίο ονομάζεται Whoop, αλλά του ζητήθηκε από την διαιτητή να αφαιρεθεί, πράγμα που φυσικά συνέβη.

Το Whoop είναι ένα smart βραχιόλι υγείας και φυσικής κατάστασης, το οποίο δεν έχει οθόνη και παρακολουθεί την ανάρρωση, τη σωματική άσκηση και τον ύπνο, μεταξύ άλλων. Αναλύει επίσης μετρήσεις όπως ο καρδιακός ρυθμός και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα μέσω μιας συνδρομής και χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες αθλητές.

Γιατί απαγορεύεται το Whoop;

Ωστόσο, η χρήση του συγκεκριμένου gadget απαγορεύεται στους αγώνες τένις, γι' αυτό και ζητήθηκε από τον Αλκαράθ να το αφαιρέσει, πριν γίνει το πρώτο σερβίς. Ο λόγος είναι πως βάσει κανονισμών οι συσκευές που διευκολύνουν τη μετάδοση δεδομένων εκτός γηπέδου ή την εξωτερική επικοινωνία δεν επιτρέπονται, έτσι ώστε να να αποτρέπονται πιθανές παραβιάσεις των κανόνων επικοινωνίας με τον προπονητή αλλά και κίνδυνοι στοιχηματισμού.

Από την άλλη βέβαια, επιτρέπεται για παράδειγμα να αγωνίζεται κάποιος με ένα ρολόι που δείχνει την ώρα ή δεν επικοινωνεί με άλλες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablet ή υπολογιστές, όπως αυτό που φορούσε πάντα ο σπουδαίος Ράφα Ναδάλ. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, περίεργο είναι ότι ο Αλκαράθ είχε παίξει με αυτό το βραχιόλι στους τρεις προηγούμενους αγώνες του, εναντίον των Άνταμ Γουόλτον, Γιανίκ Χάνφμαν και Κορεντέν Μουτέ.

«Είναι κανόνας τουρνουά, κανόνας της ATP, κανόνας της ITF... Δεν μπορείς να παίξεις με αυτό. Είναι κάτι που σε βοηθά να φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, να ελέγχεις καλύτερα την ξεκούρασή σου, την προπόνησή σου, το φόρτο εργασίας σου... αλλά, λοιπόν, δεν μπορούσα να παίξω με αυτό, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Απλώς σταματά να λειτουργεί», εξήγησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε από την AS.