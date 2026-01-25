Στα προημιτελικά του Australian Open προκρίθηκαν οι Κάρλος Αλκαράθ και Αλεξάντερ Ζβέρερ, επικρατώντας με σχετική ευκολία στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης...

Μετά την πρόκριση walkover του Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά, οι Κάρλος Αλκαράθ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ πήραν το εισιτήριο για την τελική οκτάδα του Australian Open. Αμφότεροι επικράτησαν των αντιπάλων τους χωρίς να χάσουν σετ, κλείνοντας μία θέση στην επόμενη φάση δίχως προβλήματα.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Ισπανός τενίστας νίκησε τον Τόμι Πολ με 7-6(6), 6-4, 7-5. Ο Νο.1 του κόσμου χρειάστηκε να πιεστεί στο πρώτο σετ, το οποίο κρίθηκε στο tie-break, αλλά στη συνέχεια απέκτησε μομέντουμ και κυριάρχησε στο ματς.

Με ένα γρήγορο break στο δεύτερο σετ έβαλε τις βάσεις για το 2-0 στα σετ, το οποίο και έγινε με σκορ 6-4, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε ένα κομβικό... στο σπάσιμο στο 11ο game για να φτάσει στο 7-5 και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Κάρλος Αλκαράθ θα είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Αυστραλός τενίστας, στη φάση των "16", πέρασε το... εμπόδιο του Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-4, 6-1, 6-1.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πήρε τη νίκη κόντρα στον περυσινό... εφιάλτη του, Φρανσίσκο Σερούντολο. Ο Γερμανός μετρούσε τρεις ήττες σε τέσσερα ματς της ATP πριν το σημερινό κόντρα στον Αργεντινό, τον οποίο υπεταξε με 6-2, 6-4, 6-4.

Ο Νο.3 του κόσμου είχε σε πολύ καλή κατάσταση το σερβίς του από το οποίο πήρε 7 άσους. Παράλληλα, δέχθηκε ένα break κάνοντας πέντε στον αντίπαλό του. Είχε 35 winners έναντι 19 του Σερούντολο και όλα αυτά συνηγόρησαν για να έρθει αυτή η επικράτηση που του έδωσε την πρόκριση στην 8άδα του Australian Open.

Επόμενος αντίπαλός του στα προημιτελικά του πρώτου Grand Slam της σεζόν θα είναι ο Λέρνερ Τιέν, ο οποίος κυριάρχησε του Ντανιίλ Μεντβέντεφ νικώντας τον με 6-4, 6-0, 6-3.