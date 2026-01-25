Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε απευθείας στα προημιτελικά του Australian Open, καθώς ο αντίπαλος του, Γιάκουμπ Μένσικ, παραιτήθηκε εξαιτίας ενοχλήσεων στους κοιλιακούς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε άνευ αγώνος στα προημιτελικά του Australian Open, αφού ο Γιάκουμπ Μένσικ αποσύρθηκε 24 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα τους στον τέταρτο γύρο λόγω τραυματισμού στην κοιλιακή χώρα.

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Τσέχου τενίστα το πρωί της Κυριακή (25/01). Η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας (26/01), στη «Rod Laver Arena» στη Μελβούρνη.

«Είναι δύσκολο να γράψω κάτι. Αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχίσουμε, πρέπει να αποσυρθώ από το Australian Open λόγω τραυματισμού στον κοιλιακό μυ που έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους αγώνες. Μετά από μακρές συζητήσεις με την ομάδα μου και τους γιατρούς, αποφασίσαμε να μην βγούμε στο γήπεδο αύριο. Παρόλο που είμαι απογοητευμένος, το ότι προκρίθηκα στον 4ο γύρο για πρώτη φορά είναι κάτι που θα κουβαλάω μαζί μου για πολύ καιρό».

«Ένιωσα τόση ενέργεια από τους οπαδούς και η ατμόσφαιρα στη Μελβούρνη ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Ευχαριστώ την ομάδα μου που ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα, και όλους όσους μου στέλνουν μηνύματα και με επευφημούν - σημαίνει περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Τώρα είναι η ώρα να αναρρώσω σωστά» δήλωσε ο 20χρόνος αθλητής σε ανάρτηση του στον επίσημο λογαριασμο του στο Instagram.

BREAKING:



Jakub Mensik is forced to withdraw from the Australian Open due to an abdominal muscle injury.



Novak Djokovic advances to the quarterfinals.



“This is a tough one to write. After doing everything we could to keep going, I have to withdraw from the Australian Open… pic.twitter.com/VM6jQjwG2Y — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026

Ο Μένσικ για να φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο του φετινού Open είχε κερδίσει παίκτες όπως οι Πάμπλο Καρένο Μπούστα, Ραφαέλ Τζοντάρ και Ίθαν Κουίν πριν τελικά αναγκαστεί να αποσυρθεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης

Από την άλλη, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Λορέντζο Μουζέτι - Τέιλορ Φριτς και αν καταφέρει να κερδίσει έναν εκ των δύο, μια πιθανή αναμέτρηση με τον κάτοχο του τίτλου Γιάνικ Σίνερ θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.