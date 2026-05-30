Οι βραζιλιάνικες πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε χρήματα που δεν γινόταν να δώσει η Ατλέτικο Παραναένσε.

Συνέχεια στα ρεπορτάζ στην χώρα του καφέ ως προς τον Ροντινέι.

Με βάση τις νεότερες πληροφορίες από την χώρα του καφέ ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ από τους Βραζιλιάνους. Η Ατλέτικο Παραναένσε δεν γινόταν να το δώσει αυτό ποσό, επιδιώκοντας από την πλευρά της είτε να δώσει ένα μικρό ποσό είτε τίποτα. Έτσι αυτό το θέμα δεν προχώρησε παρότι οι Βραζιλιάνοι παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι ο έμπειρος ακραίος μπακ θα τα έβρισκε με την Παραναένσε.