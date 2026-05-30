Ροντινέι - Ολυμπιακός: Zήτησε σχεδόν 1 εκατ., έκανε πίσω η Παραναένσε

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ροντινέι - Ολυμπιακός: Zήτησε σχεδόν 1 εκατ., έκανε πίσω η Παραναένσε

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι βραζιλιάνικες πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε χρήματα που δεν γινόταν να δώσει η Ατλέτικο Παραναένσε.

Συνέχεια στα ρεπορτάζ στην χώρα του καφέ ως προς τον Ροντινέι.

Με βάση τις νεότερες πληροφορίες από την χώρα του καφέ ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ από τους Βραζιλιάνους. Η Ατλέτικο Παραναένσε δεν γινόταν να το δώσει αυτό ποσό, επιδιώκοντας από την πλευρά της είτε να δώσει ένα μικρό ποσό είτε τίποτα. Έτσι αυτό το θέμα δεν προχώρησε παρότι οι Βραζιλιάνοι παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι ο έμπειρος ακραίος μπακ θα τα έβρισκε με την Παραναένσε.

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα