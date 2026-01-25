Ο Τζόκοβιτς ανακοίνωσε την παρουσία του στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την αγάπη του για τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ προανήγγειλε και την παρουσία του στο επικείμενο αγώνα της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε χθες με 3-0 στα σετ (3-6, 4-6, 6-7) του νο.75 της παγκόσμιας κατάταξης, Βαν Ντε Ζάντσουλπ και πέρασε απευθείας στους «8» του Αυστραλιανού Open, μετά και την παραίτηση του Μένσικ, όπου επρόκειτο να αντιμετωπίσει στη φάση των «16».

Ο Σέρβος τενίστας στις δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του, μίλησε εκτός των άλλων και για την αγαπημένη του ομάδα που δεν είναι άλλη από τον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας μάλιστα πως το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει το πρωί είναι να παρακολουθεί τα στιγμιότυπα από τους αγώνες, ενω προανήγγειλε και την παρουσία του στην επερχόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό στο «ΣΕΦ».

Παράλληλα δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας του στη Euroleague, τόνισε πως δεν περίμενε το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να κάνει 3 συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες και έκλεισε λέγοντας πως ελπίζει να βρίσκεται τόσο ο ίδιος όσο και ο αγαπημένος του σύλλογος στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στο «Telecom Center Athens», έδρα του Παναθηναϊκού.

«Όταν ξυπνάω το πρωί, βλέπω το αποτέλεσμα και κοιτάζω τα highlights, και μετά κοιτάζω τα μηνύματα των φίλων μου. Έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να κερδίσουν τρία εκτός έδρας παιχνίδια. Η δυναμική μας είχε πέσει λίγο μετά από μερικές ήττες και τώρα επιστρέψαμε… Ο φίλος μου μού έστειλε ένα μήνυμα: «Η πορεία στο F4 ξαναρχίζει». Είμαστε κάπου εκεί – κοντά στο F4».

«Τώρα υπάρχουν κάποια εντός έδρας παιχνίδια, αλλά υπάρχει και ένα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό – νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα τότε… Ανυπομονώ για την αδελφική μονομαχία! Ελπίζω να είμαι εκεί. Επίσης, ανυπομονώ να βγουν τα εισιτήρια του F4. Θα τα αγοράσω», συμπλήρωσε ο Νόλε.