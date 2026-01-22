Ο Σταν Βαβρίνκα έγινε ο πρώτος παίκτης άνω των 40 ετών που προκρίνεται τα τελευταία 48 χρόνια στον 3ο γύρο στο Australian Open

Ο Σταν Βαβρίνκα σε δύο μήνες θα γιορτάσει τα 41α γενέθλιά του, όμως ο τρομερός και φοβερός Ελβετός συνεχίζει να εκπλήσσει τον κόσμο του αθλητισμού.

Σε μονομαχία τεσσάρων ωρών και 33 λεπτών νίκησε τον κατά 20 χρόνια νεότερό του Γάλλο, Ατρούρ Ζεά με 4-6, 3-6, 3-6, 7-5, 7-6(3) και συνεχίζει την πορεία του στο τελευταίο Australian Open της καριέρας του.

Ο Βαβρίνκα με αυτή τη νίκη του σε ηλικία 40 ετών και 310 ημερών, έγινε ο πρώτος παίκτης άνω των 40 ετών που φθάνει στον 3ο γύρο του Australian Open, μετά τον σπουδαίο Αυστραλό, Κεν Ρόσγουελ που το είχε πετύχει πριν από 48 χρόνια σε ηλικία 44 ετών.

Stan Wawrinka’s reaction after reaching Australian Open Round 3 for the 1st time since 2020



A 5 set win like this at 40 years old? Unreal



He’s had 4 surgeries in 8 years.



The last Australian Open of his career.



Legendary player, legendary passion.🥹



pic.twitter.com/aQgmYQVQ5x January 22, 2026

Ο Βαβρίνκα, πρωταθλητής στη Μελβούρνη το 2014, που είδε τον αντίπαλό του να υποφέρει από κράμπες στο tie break των 10 πόντων στο 5ο σετ και με τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις σε οκτώ χρόνια, έχει ήδη δηλώσει πως το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο tour και θέλει να τη γευτεί όσο περισσότερο μπορεί.

Προς για πρώτη φορά μετά το 2020 βρίσκεται ξανά στον 3ο γύρο του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ.

Mε άνεση ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ σε μια ώρα και 49 λεπτά εξασφάλισε την παρουσία του στον 3ο γύρο, επικρατώντας του Αυστραλού, Τζέιμς Ντάκγουορθ με 6-1, 6-4, 6-2.

Ο Ιταλός που στοχεύει στον 3ο διαδοχικό του τίτλο στη Μελβούρνη, είχε 31 winners και μόλις 17 αβίαστα λάθη. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Αμερικανός, Έλιοτ Σπιτσίρι, Νο,85 στην παγκόσμια κατάταξη.





