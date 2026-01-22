O Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο φορές ιατρική φροντίδα, δεν είχε σταθερή απόδοση, γνωρίζοντας την ήττα από τον Τόμας Μάχατς και τον αποκλεισμό στο 2ο γύρο του Australian Open.

Όλα πήγαν στραβά για τον Στέφανο Τσιτσιπά στον αγώνα του με τον Τόμας Μάχατς, τραυματισμός στο αριστερό πέλμα, πρόβλημα στο δεξί γόνατο στο 4ο σετ, ασταθή απόδοση, ήττα με 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5) κι αποκλεισμός στον 2ο γύρο στο Australian Open.

Ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε μόνο στο 2ο σετ απέναντι στον 25χρονο Τσέχο, που ήταν αλάνθαστος στα break point 3/3 (o Τσιτσιπάς είχε 3/10), ήταν ουσιαστικός στα κρίσιμα σημεία κι έπειτα από μονομαχία τριών και πέντε λεπτών πήρε την πρόκριση για 3η διαδοχική χρονιά στη φάση των «32».

O Έλληνας παίκτης για 3η χρονιά στη σειρά δεν καταφέρνει να βρεθεί στον 3ο γύρο, αφήνοντας νωρίς τη Μελβούρνη και το πρώτο Slam της χρονιάς.



Break σε καθοριστικό σημείο και 0-1



Με τους παίκτες να διατηρούν χωρίς προβλήματα το σερβίς τους, κύλησαν τα τέσσερα πρώτα games του αγώνα. Στη διάρκεια του 5ου game ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, για πρόβλημα στο αριστερό πέλμα.

Έπειτα από λίγα λεπτά επέστρεψε στον αγώνα, διατήρησε το προβάδισμα με 3-2 και 4-3, με τον Μάχατς να φθάνει σε ισάριθμες ισοπαλίες. Ο Τσέχος έκανε τη ζημιά στο 9ο game, break στην πρώτη του ευκαιρία για το 5-4 και με love game κατέκτησε το 1ο σετ με 6-4.

Medical time out during play for Stefanos Tsitsipas



Started feeling his foot / ankle area



Tsitsipas on serve at 2-2 (30-15) vs Tomas Machac in set 1 pic.twitter.com/AIV31cXoaU — edgeAI (@edgeAIapp) January 22, 2026

Έβγαλε αντίδραση και 1-1

Ο Μάχατς στη 2η ευκαιρία του πέτυχε νέο break στο εναρκτήριο game του 2ου σετ, όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα. Στη 3η ευκαιρία του στο επόμενο game, πέτυχε το πρώτο του game και με love game, προσπέρασε με 2-1.

Και όχι μόνο αυτό, με νέο break o Tσιτσιπάς προηγήθηκε με 4-2 και κρατώντας το σερβίς του έφθασε στο 5-2. Μάλιστα, έφθασε σε τριπλό set point (0-40), δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως σερβίροντας και με love game έφθασε στο 6-3.

Χαμένο tie break και 1-2

Οι παίκτες κράτησαν εύκολα τα τρία πρώτα service games στο 3ο σετ (3-3), o Mάχατς με άσο έκλεισε το 7ο game (4-3), με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει εύκολα για το 4-4. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να πιέσει στο 9ο game, όμως με δύο διαδοχικά αβίαστα λάθη με το backhand, έβγαλε τον Τσέχο από τη δύσκολη θέση (5-4).

Physio out again for Stefanos Tsitsipas



Just fell on the floor again and is grabbing his leg / foot



Tomas Machac serving at 1-0 (40-15) in set 4 pic.twitter.com/moLk0Lq6bD — edgeAI (@edgeAIapp) January 22, 2026

Ο Τσέχος με love game έκανε το 6-5, ο Τσιτσιπάς με άσο έκλεισε το 12ο game (6-6) και το σετ οδηγήθηκε στο tie break. Ο Μάχατς πέτυχε καθοριστικό-όπως αποδείχθηκε-mini break για το 4-2, έφθασε σε τρία set points (6-3) κι όταν πήρε το σερβίς, τελείωσε τη διαδικασία, κατακτώντας το σετ με 7-6(5).

Nέο χαμένο tie break κι αποκλεισμός

Ο Τσιτσιπάς με διπλό λάθος βρέθηκε αντιμέτωπος με break point και δεν το απέφυγε στο εναρκτήριο game του 4ου σετ.

Αμέσως μετά στην προσπάθεια για επιστροφή με το backhand, βρέθηκε πεσμένος στο κορτ και να δέχεται ιατρική φροντίδα στο δεξί γόνατο. Έπειτα από λίγα λεπτά ο Τσιτσιπάς συνέχισε, μειώνοντας σε 2-1, με πανέμορφο χτύπημα στην ευθεία έφθασε σε break (2-2) και σερβίροντας προσπέρασε με 3-2.

Σπατάλησε break point στο 6ο game για να ξεφύγει (3-3), διατήρησε σταθερά προβάδισμα ενός game, με τον Μάχατς να απαντά και να ισοφαρίζει σε 4-4 και 5-5.

Ο Τσιτσιπάς έφθασε στo 6-5, όμως ο Μάχατς ισοφάρισε με love game σε 6-6, για ένα δεύτερο διαδοχικό tie break.

Εκεί ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, ισοφαρίστηκε 3-3, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 5-4, όμως ο Μάχατς με τρεις σερί πόντους πήρε τη διαδικασία, το σετ με 7-6(5) και την πρόκριση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λορέντζο Μουζέτι.