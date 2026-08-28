Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Η Τουρκία έβαλε τέλος στο αήττητο της Εθνικής
Την πρώτη της ήττα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο γνώρισε η Εθνική ανδρών βόλεϊ, που έχασε με 3-0 σετ από την Τουρκία.
Η ήττα, πάντως, δεν αλλάζει κάτι για την Ελλάδα, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά. Το δεύτερο εισιτήριο από τον Β’ όμιλο θα κριθεί την Παρασκευή (28/8), στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ισπανία.
Η Ελλάδα θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο μόνο εάν η Ισπανία νικήσει την Τουρκία με 3-2 σετ. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.
Το ξεκίνημα στο πρώτο σετ για την Εθνική μας ομάδα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, με την Τουρκία να μετατρέπει το 9-7 σε 13-7. Με επίθεση του Ράπτη και δύο άουτ επιθέσεις των Τούρκων μειώσαμε σε 16-14, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια για το 25-21.
Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ, με την Τουρκία να ξεφεύγει με 18-15. Ο Ράπτης με δύο επιθέσεις μείωσε σε 18-17, όμως οι Τούρκοι με επιμέρους σκορ 4-1 έκαναν το σκορ 22-18, για να λήξει το σετ με 25-20.
Στο τρίτο σετ το 6-8 της Ελλάδας έγινε 11-8 για την Τουρκία. Σταδιακά μπήκαμε στη διεκδίκηση του σετ, φτάσαμε να προηγούμαστε με +3 (14-17) με μπλοκ του Κασαμπαλή, ωστόσο δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το υπέρ μας προβάδισμα. Η Τουρκία ισοφάρισε, πέρασε μπροστά και κατέκτησε το σετ με 25-23.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-17, 25-21
2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-18, 25-20
3ο σετ: 6-8, 14-16, 21-20, 25-23
*Οι πόντοι της Τουρκίας προήλθαν από 2 άσσους, 36 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 36 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-20, 25-23) σε 93′
ΤΟΥΡΚΙΑ (Σένσου Μπόρα): Καφέρ 20 (16/23 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 47% υπ. – 27% άριστες), Ερτουγκούλ 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Χαλίτ 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Μουχάμεντ 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Γιασίν 5 (3/12 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. – 20% άριστες), Τσαν 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ) / Ουμούτ (λ, 79% υπ. – 43% άριστες), Ομερτσάν, Μπατουχάν 1 (1/4 επ.), Γιγκίτ.
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πρωτοψάλτης 7 (7/20 επ., 43% υπ. – 21% άριστες), Μούχλιας 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/8 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (8/17 επ., 3 μπλοκ, 62% υπ. – 38^% άριστες), Βαϊόπουλος 2 (2/6 επ.) / Τζιάβρας (λ, 61% υπ. – 17% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Πιτακούδης 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 4 (4/8 επ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μάρκου 5 (5/12 επ.).
Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι
Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (13-25, 13-25, 15-25)
Ισπανία – Αίγυπτος 3-0 (25-13, 25-23, 25-15)
Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Κόσοβο – Ισπανία 0–3 (15–25, 19–25, 15–25)
Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Αίγυπτος – Κόσοβο 3-0 (25-12, 25-19, 25-17)
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι
Ελλάδα – Ισπανία 3-1 (28-30, 25-19, 25-19, 29-27)
Αίγυπτος – Τουρκία 1-3 (25-22, 23-25, 17-25, 17-25)
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Τουρκία – Κόσοβο 3-2 (21-25, 23-25, 25-15, 25-16, 15-10)
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Ελλάδα – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Τουρκία – Ελλάδα 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
18.00: Ισπανία – Τουρκία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ
1. Ελλάδα 9β. (9-4)
2. Τουρκία 8β. (9-3)
3. Ισπανία 6β. (7-3)
4. Αίγυπτος 3β. (4-9)
5. Κόσοβο 1β. (2-12)
Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Τυνησία – Αλγερία 3-0 (25-17, 25-20, 25-14)<
Ιταλία – Πορτογαλία 3–1 (25–19, 19–25, 25–20, 25–15)
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι
Γαλλία – Σερβία 3-0 (25-22, 25-21, 25-10)
Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Πορτογαλία – Αλγερία 3-2 (18-25, 25-22, 25-27, 25-19, 18-16)
Τυνησία – Ιταλία 1-3 (25-20, 19-25, 20-25, 19-25)
Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Γαλλία – Πορτογαλία 3-0 (33-31, 25-19, 25-17)
Σερβία – Τυνησία 2-3 (36-34, 22-25, 25-19, 16-25, 16-18)
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026
Μπρίντισι
Αλγερία – Γαλλία 1-3 (23-25, 30-32, 25-20, 16-25)
Τάραντο
Σερβία – Ιταλία 0-3 (19-25, 36-38, 21-25)
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Γαλλία – Τυνησία 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)
Ιταλία – Αλγερία 3- 0 (25-16, 25-19, 25-22)
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
Πορτογαλία – Σερβία 0-3 (23-25, 19-25, 14-25)
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο
12.00: Αλγερία – Σερβία
15.00: Τυνησία – Πορτογαλία
21.00: Ιταλία – Γαλλία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
1. Γαλλία 12β. (12-1)
2. Ιταλία 12β. (12-2)
3. Τυνησία 5β. (7-8)
4. Σερβία 4β. (5-9)
5. Πορτογαλία 2β. (4-11)
6. Αλγερία 1β. (3-12)
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