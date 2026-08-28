ΟΦΗ - Μπούσης: «Ο Ολυμπιακός μάς έδειξε το δρόμο, ταβάνι μας ο ουρανός»

Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε για την ιστορική συμμετοχή του ΟΦΗ στο Europa League και έθεσε ψηλά τον πήχη, αναφερόμενος και στον Ολυμπιακό.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του ζει από την Πέμπτη (27/8) ο ΟΦΗ, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.

Μετά την κλήρωση στο Μονακό, ο Μιχάλης Μπούσης και ο γιος του, Δημήτρης, μίλησαν στην COSMOTE TV για τη μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στην ομάδα, αλλά και για τα όνειρα που συνοδεύουν τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ στάθηκε αρχικά στη σημασία της ιστορικής στιγμής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια επιτυχία που αφορά ολόκληρη την Κρήτη.

«Είναι μία απίστευτη στιγμή για εμάς, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάθλους και την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας στήριξαν και εύχομαι να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα, όλο το νησί και τους οπαδούς του ΟΦΗ», ανέφερε.

«Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο»

Ο Μιχάλης Μπούσης, πάντως, δεν θέλησε να βάλει όρια στις φιλοδοξίες του ΟΦΗ στην Ευρώπη. Αντίθετα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ομάδα της Κρήτης θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, έχοντας ως παράδειγμα την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού.

«Για εμένα, ο ουρανός είναι το όριο. Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο, ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΟΦΗ αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη επιτυχία έδωσε στις ελληνικές ομάδες τη δυνατότητα να κοιτάξουν ψηλότερα.

«Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί. Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ θα στηριχθεί στον ελληνικό κορμό του.

«Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε τρεις διοργανώσεις. Εμείς θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βασιζόμαστε στον ελληνικό πυρήνα που έχουμε και έχουμε και άλλους παίκτες και πιστεύω ότι θα δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και πρέπει να ονειρευόμαστε για τα καλύτερα».

Τι είπε για τις μεταγραφές

Ο Μιχάλης Μπούσης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Όπως ξεκαθάρισε, ο ΟΦΗ αναμένεται να αποκτήσει έναν ακόμη επιθετικό, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας επιπλέον κίνησης εφόσον παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία.

«Το ρόστερ μας είναι πλήρες πάνω κάτω. Έρχεται ένας σέντερ φορ, τώρα αν τύχει κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, θα το δούμε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει τελευταία στιγμή. Μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα, αλλά δεν θα πάρουμε κάποιον απλά για να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που θα μας βοηθήσει αρκετά».

Δημήτρης Μπούσης: «Όλα είναι πιθανά»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μπούσης κράτησε χαμηλούς τόνους, αλλά έστειλε κι εκείνος το δικό του μήνυμα ενόψει της ευρωπαϊκής περιπέτειας του ΟΦΗ.

«Θα πάρουμε ένα παιχνίδι τη φορά, αυτός είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλα είναι πιθανά για εμάς», δήλωσε.

Ο ΟΦΗ, λοιπόν, ετοιμάζεται πλέον για μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή, με τη διοίκηση να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει η συμμετοχή στη League Phase του Europa League να αποτελέσει απλώς μια εμπειρία, αλλά μια ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερα όνειρα.