Κόντης: «Θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε λίγη ώρα μετά την κλήρωση του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, τονίζοντας πως θα παλέψουν μέχρι τέλος σε κάθε ματς.

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του που θα βρεί στο μονοπάτι του στη League Phase του Europa League, με τους Κρητικούς να έχουν... δύσκολη αποστολή μπροστά τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Ο «αρχιτέκτονας» της ιστορικής επιτυχίας του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης μίλησε λίγη ώρα αφού έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που έφερε η κληρωτίδα, τονίζοντας πως οι κυπελλούχοι δεν θα ταξιδέψουν μόνο για τη συμμετοχή και πως θα παλέψουν σε κάθε ματς.

Αναλυτικά ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων στην Cosmote Tv: «Ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Είχαμε πει και πριν πως όποια και να είναι η κλήρωση θα το χαρούμε και θα πάμε να το χαρούμε. Προφανώς και Μπενφίκα και Λεβερκούζεν είναι δύο μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Έχουν παίκτες, ποιότητα και εμπειρία. Σίγουρα στο Ντα Λουζ θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία καλή ομάδα και στην έδρα μας με τους Γερμανούς, θα είναι επίσης πολύ δύσκολο.Πάντα παίζει ρόλο το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και μετά από τα εκτός έδρας ματς να έχουμε παιχνίδια στην έδρα μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το διαχειριστούμε.

Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί. Θέλουμε το Europa League και γι’ αυτό είμαστε εκεί. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε. Θα τα χαρούμε και θα παλέψουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.

Αν δεν στοχεύεις ψηλά, δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε νίκες, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν εμπειρίες με παιχνίδια στα πόδια τους».

Θυμίζουμε οι Κρητικοί θα υποδεχτούν Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχαϊμ, ενώ θα φιλοξενηθούν από Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.