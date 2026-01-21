Οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ συνέχισαν χωρίς προβλήματα την πορεία τους στο Australian Open, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης...

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη, οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Κόκο Γκοφ σφράγισαν το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open. Αμφότερες επικράτησαν των αντιπάλων τους, συνεχίζοντας το σερί με νίκες χωρίς να χάσουν σετ.

Πιο συγκεκριμένα, στο ματς που προηγήθηκε χρονικά η φιναλίστ του περυσινού Australian Open, Αρίνα Σαμπαλένκα, νίκησε με 6-3, 6-1 της Ζουοζουάν Μπάι. Η Νο.1 του κόσμου ήταν κυρίαρχη από την αρχή της αναμέτρησης και με τέσσερα σερί διαδοχικά κερδισμένα games στο πρώτο σετ έβαλε τις βάσεις για την κατάκτησή του (6-3). Το δεύτερο σετ ήταν ακόμη πιο εύκολο για την Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία επέτρεψε μόνο ένα κερδισμένο game στην αντίπαλό της (6-1).

Στην επόμενη φάση του πρώτου Grand Slam της σεζόν, η Σαμπαλένκα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Αναστασία Ποτάποβα, η οποία πήρε μεγάλη νίκη επί της Έμμα Ραντουκάνου με 7-6(3), 6-2.

Σε ίδιους ρυθμούς κινήθηκε και η Κόκο Γκοφ, λίγο αργότερα. Απέναντι στην Όλγα Ντανίλοβιτς, η Αμερικανίδα κυριάρχησε με 6-2, 6-2 σε ένα ματς το οποίο μετετράπη σε μονόλογο όπως αποδεικνύει το σκορ.

Παρά τα τέσσερα διπλά λάθη, η Νο.3 του κόσμου ήταν αποτελεσματική στους πόντους πίσω από το πρώτο της σερβίς (26/31), πετυχαίνοντας και 14 winners. Από την άλλη, η Σέρβα τενίστρια έκανε αρκετά λάθη (34), δεχόμενη πέντε breaks από την αντίπαλό της.

Επόμενη αντίπαλος της Κόκο Γκοφ θα είναι η Χέιλι Μπαμπτίστ, η οποία στον δεύτερο γύρο νίκη με 6-2, 6-1 την Στορμ Σάντερς.