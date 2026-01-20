Την ημέρα και την ώρα της αναμέτρησής της κόντρα στη Μίρα Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη...

Μετά την επικράτησή της επί της Λεόλια Ζανζάν, η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open κόντρα στη Μίρα Αντρέεβα, με τους διοργανωτές να κάνουν γνωστή την ώρα και την ημέρα της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση των δύο αθλητριών θ' ανοίξει την Τετάρτη (21/1) το απογευματινό πρόγραμμα στη Margaret Court Arena, κάτι που σημαίνει ότι το πρώτο σερβίς είναι προγραμματισμένο για τις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστριες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο court και η νικήτρια της μεταξύ τους αναμέτρησης θα παίξει στον τρίτο γύρο κόντρα σε μία εκ των Έλενα Γκαμρπιέλα Ρούσε ή Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Παράλληλα με τη Μαρία Σάκκαρη, στο court θα επιστρέψουν οι Κάρλος Αλκαράθ, Σάσα Ζβέρεφ, Άλεξ Ντε Μινόρ, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Κόκο Γκοφ, Τζάσμιν Παολίνι και Ελίνα Σβιτολίνα.