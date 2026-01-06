Το Australian Open θα μοιράσει 111,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε χρηματικά έπαθλα για νέο ρεκόρ στη διοργάνωση, πόσα θα πάρουν οι πρωταθλητές στο μονό και ανδρών.

Το Australian Open ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα που θα μοιράσει στη φετινή διοργάνωση, που ξεκινά τη Δευτέρα (12/1) με τα προκριματικά και θα ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα τα συνολικό ποσό που θα μοιραστεί φθάνει στα 111,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (64 εκατ. ευρώ), που αποτελεί αριθμό ρεκόρ, καθώς υπάρχει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το 2025, όταν δόθηκαν 96,5 εκατ. δολάρια.

Οι πρωταθλητές των μονών σε άνδρες και γυναίκες, θα κερδίσουν από 4,15 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (+19%), δηλαδή 2,38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξήσεις υπάρχουν και στους τρεις γύρους των προκριματικών.

Από ελληνικής πλευράς η Δέσποινα Παπαμιχαήλ θα επιχειρήσει μέσα από τα προκριματικά να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό στο απλό γυναικών μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρίσκεται στην κλήρωση του απλού ανδρών.

Αναλυτικά τα χρηματικά έπαθλα

(Σε δολάρια Αυστραλίας)

Πρωταθλητής 4,15 εκατ. (2,38 εκατ. ευρώ)

Φιναλίστ 2,15 εκατ. (1.24 εκατ. ευρώ)

Ημιτελικά 1,25 εκατ. (720.000 ευρώ)

Προημιτελικά 750.000 (430.896 ευρώ)

Γύρος των «16» 480.000 (275.773 ευρώ)

Γύρος των «32» 327.750 (188.300 ευρώ)

Γύρος των «64» 225.000 (129.270 ευρώ)

Γύρος των «124» 150.000 (86.179 ευρώ)

Προκριματικά