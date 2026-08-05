Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού εις βάρος της Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο Φάληρο (4/8).

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, το βράδυ της Τρίτης (4/8) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι Πειραιώτες που είχαν στο πλάι τον κόσμο τους δεν κατόρθωσαν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, ενώ ο κίπερ Πόποβιτς κράτησε το «μηδέν» όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες των Ολλανδών. Πλέον, όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της 11ης Αυγούστου (20:30) στο «Γκόφερ Στάντιον».

Παρά το 0-0 πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους, σύμφωνα με το Football Meets Data. Ο υπερυπολογιστής δίνει 59% στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να πάρει το εισιτήριο της επόμενης φάσης, έναντι 41% του ολλανδικού συλλόγου. Θυμίζουμε πως αν προκριθεί, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ, που έληξε (σσ το πρώτο ματς) με το εντυπωσιακό 3-3, με φόντο τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.