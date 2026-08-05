Ο Αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη Μαδρίτη, προκειμένου να μιλήσει με τον ατζέντη του Χούλιαν Άλβαρες για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν.

Απόλυτη προτεραιότητα της Μπαρτσελόνα στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι παραμένει η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, του στράικερ που θέλει ο Χάνσι Φλικ για να συμπληρώσει το παζλ του ρόστερ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ωστόσο παραμένει ανένδοτη στη στάση της να μην παραχωρήσει τον Αργεντίνο στους Καταλανούς (σσ έχει απορρίψει πρόταση και από τη Ρεάλ) και οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ισπανίας εξετάζουν τους τρόπους που μπορούν να κινηθούν έτσι ώστε να αλλάξει το status και να γίνει το πολυπόθητο deal.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθλητικός διεθυντής των «μπλαουγκράνα», Ντέκο, βρίσκεται στη Μαδρίτη, προκειμένου να συναντηθεί με τον ατζέντη του 26χρονου επιθετικού και να συζητήσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν το προσεχές διάστημα. Ο Άλβαρες φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Μπάρτσα, και πλέον καλείται ο ίδιος να... πιέσει την κατάσταση, από την 10η Αυγούστου που θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ατλέτι.

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η όλη υπόθεση χρειάζεται πολλή υπομονή, αφού η στάση των «Ροχιμπλάνκος» δύσκολα θα ανατραπεί, από την άλλη όμως είναι και στο χέρι του παίκτη το πως θα το χειριστεί.