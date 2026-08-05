To 3on3 Basketball Festival επιστρέφει στα Φιλιατρά για 4 η χρονιά

Το μπάσκετ επιστρέφει στους δρόμους των Φιλιατρών για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά! Από τις 6 έως τις 8 Αυγούστου, η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στην Τριφυλλία με τη διεξαγωγή του καθιερωμένου πλέον 3on3 Basketball Festival.

Η επιτυχημένη διοργάνωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Τριφυλλίας, των τοπικών επιχειρηματιών και της Εράνης Φιλιατρών, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα τριήμερο γεμάτο δράση, μουσική και μεγάλες συγκινήσεις. Οι τοπικοί φορείς δηλώνουν έτοιμοι προκειμένου να κάνουν ό,τι καλύτερο για την επιτυχία του event δίνοντας σε όσους βρεθούν στην περιοχή να παίξουν και να διασκεδάσουν παίζοντας ή παρακολουθώντας τους αγώνες.

Φέτος, το τουρνουά αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο, έχοντας ως εγγύηση για το τεχνικό κομμάτι τον έμπειρο προπονητή Γιώργο Καλαφατάκη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Τεχνικού Διευθυντή.

Το «παρών» στα Φιλιατρά θα δώσουν σπουδαίοι αθλητές της Basket League και των εθνικών κατηγοριών, προσφέροντας πλούσιο θέαμα:

Σωτήρης Σταυρακόπουλος (Προμηθέας Πατρών)

Γιώργος Αρνόκουρος (Ηρακλής)

Κώστας Δενδρινός (Πανιώνιος)

Νεφέλη Στούπα (ΠΑΟΚ) – εξασφαλίζοντας την ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση στο event

Ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση θα δώσουν και οι παλαίμαχοι του αθλήματος, όπως ο Σταύρος Δανιήλ και ο Παναγιώτης Μαραγκόπουλος, τιμώντας με την παρουσία τους τη μεγάλη γιορτή των Φιλιατρών.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ήδη τεράστιο. Οι αιτήσεις συμμετοχής από ομάδες όλων των ηλικιών καταφθάνουν με γρήγορους ρυθμούς, και οι διοργανωτές εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι μέχρι την ημέρα του τζάμπολ ο αριθμός των αθλητών θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ.

Είτε ως παίκτης είτε ως θεατής, το 3on3 των Φιλιατρών είναι το αθλητικό ραντεβού του καλοκαιριού που δεν πρέπει να χάσεις!