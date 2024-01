Ο Νικ Κύργιος ζήτησε από τον Γιάνικ Σίνερ αν μπορεί να γίνει προπονητής του, για να τον οδηγήσει στην κατάκτηση ενός Grand Slam.

Ο Γιάνικ Σίνερ έγινε πρωταθλητής σε Grand Slam κατακτώντας τον τίτλο στο Australian Open και ο Νικ Κύργιος δεν κρατήθηκε.

Σχολιάζοντας τους αγώνες στη Μελβούρνη για το Εurosport, ο Κύργιος είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Σίνερ και η ερώτηση που απηύθυνε ήταν η εξής: «Πόσα πρέπει να σε πληρώσω για να γίνεις ο προπονητής μου και να μπορέσω να κερδίσω Grand Slam; Μπορείς να το κάνεις δωρεάν; Σε παρακαλώ».

«Εντάξει, ίσως για σένα το κάνω δωρεάν» ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Σίνερ, που συνέχισε: «Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως λείπεις σε όλους. Είσαι απ' αυτούς τους παίκτες που δεν βλέπουμε και τόσο συχνά. Το παιχνίδι σου, αλλά και η συμπεριφορά σου στο κορτ σε κάνουν διαφορετικό.

Χρειαζόμαστε τέτοιους παίκτες, ελπίζω να επιστρέψεις. Νομίζω μιλήσαμε λίγο πριν τον αγώνα μου για τον 2ο γύρο και ήταν θαυμάσιο που σε είδα. Ελπίζω να σε δούμε σύντομα και στο γήπεδο και επίσης είσαι διεκδικητής Grand Slam τίτλου και νομίζω το ξέρεις».

Jannik Sinner catches up with @NickKyrgios and @Babsschett as the new Australian Open champion! #AusOpen pic.twitter.com/jVZTw0Jmxa