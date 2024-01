Δείτε τον πόντο που έκανε πρωταθλητή τον Γιάνικ Σίνερ και τους πανηγυρισμούς με την ομάδα του.

Ο Γιάνικ Σίνερ κατάφερε να πάρει το πρώτο του grand slam στo Australian Open, σε ηλικία 22 ετών.

Ο Ιταλός τελείωσε την μυθική ανατροπή επί του Μεντβέντεφ, με ένα φόρχαντ στην ευθεία και αμέσως... σωριάστηκε στο έδαφος.

Sublime from Sinner



The Italian clinches his maiden Grand Slam title



He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024.