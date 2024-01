H Aρίνα Σαμπαλένκα άρχισε να υπογράφει στο ξυρισμένο κεφάλι του γυμναστή της Τζέισον Στέισι, σε μια κίνηση που εξελίχθηκε σε αναγκαία συνήθεια στη διάρκεια του Australian Open.

Για την Αρίνα Σαμπαλένκα και την ομάδα της ξεκίνησε σαν αστείο, όμως όσο προχωρούσε το Australian Open, εξελίχθηκε σε μια αναγκαία διαδικασία.

Η 25χρονη Λευκορωσίδα πριν από τον αγώνα του 1ου γύρου υπέγραψε στο ξυρισμένο κεφάλι του γυμναστή της, Τζέισον Στέισι, διαδικασία που επαναλάμβανε πριν από κάθε παιχνίδι της στο τουρνουά, μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τίτλου για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

«Μου αρέσει να κάνουμε διάφορα... σκατά παιδιά. Μόλις το ξεκινήσαμε αυτό. Το έκανα πριν από τον πρώτο αγώνα, και αφού κέρδισα, είπα στον Τζέισον, "Λοιπόν, υποθέτω ότι είναι μια ρουτίνα αυτή τη στιγμή". Δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά καταλαβαίνει τα πάντα» παραδέχθηκε η Σαμπαλένκα αμέσως μετά την είσοδό της στα προημιτελικά.

Aryna Sabalenka is continuing the trend of signing her fitness trainer, Jason Stacy's head before every match at the #AusOpen pic.twitter.com/vHSvPm8eij