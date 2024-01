H Αρίνα Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε την κυριαρχία της και στο φετινό Australian Open, νικώντας την Κινγουέν Ζενγκ με 6-3, 6-2, διατήρησε τον τίτλο της στη Μελβούρνη, χωρίς να χάσει σετ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν το φαβορί και το απέδειξε περίτρανα απέναντι στην Κινγουέν Ζενγκ, η Λευκορωσίδα επικράτησε με 6-3, 6-2 και διατήρησε τον τίτλο της στο Australian Open.

H 25χρονη Λευκορωσίδα κατέκτησε πανάξια για δεύτερη φορά το Αustralian Open και τον 2ο τίτλο της σε Grand Slam.

Η «σταχτοπούτα» σε τελικό Grand Slam Κινγουέν Ζενγκ είχε τις δικές της στιγμές στον τελικό, τελείωσε τον αγώνα με περισσότερους winners (19-14), δεν είχε όμως την εμπειρία και τη σταθερότητα που απαιτεί ένας μεγάλος τελικός.

BACK TO BACK @SabalenkaA is our #AO2024 champion! pic.twitter.com/OcVy2V9ley

Eντυπωσιακή εκκίνηση για Σαμπαλένκα

Δύο winners, ένας άσος και ένα αβίαστο λάθος από τη Ζενγκ, έφεραν το love game για τη Σαμπαλένκα στο εναρκτήριο game του τελικού.

Η Ζενγκ φανερά τρακαρισμένη έκανε αβίαστα λάθη στο πρώτο δικό της service game με τη Σαμπαλένκα να φθάνει άκοπα στο 15-40 στο break και το 2-0. Το επόμενο game ήταν καθρέφτης για το πώς μπήκαν οι παίκτριες στον τελικό. Η Ζενγκ με τον πρώτο της winner και δυο οριακά άστοχα χτυπήματα από τη Σαμπαλένκα, η Κινέζα προηγήθηκε 0-40. Όμως η Λευκορωσίδα με συνοπτικές διαδικασίες γύρισε την κατάσταση και έφθασε στο 3-0 έπειτα από επτά λεπτά αγώνα.

Η πρώτη αναλαμπή από τη Ζενγκ ήρθε με εντυπωσιακά χτυπήματα στο πρώτο σερβίς για το love game (3-1), όμως η Σαμπαλένκα απάντησε με τον ίδιο τρόπο (4-1).

H Zενγκ συνέχισε να σερβίρει καλά και με τον 3ο άσο της έκλεισε το 6ο game για το 4-2.

Όμως δεν είχε απαντήσεις στα δυνατά βαθιά χτυπήματα της Σαμπαλένκα, που έφθασε με άνεση στο 5-2. Με τρία λάθη από τη Ζενγκ έδωσαν τρία διαδοχικά set points στη Σαμπαλένκα.

Η Ζενγκ με δύο άσους και έναν forehand winner τα «έσβησε», με λάθος της Σαμπαλένκα πήρε το αβαντάζ και τελικά κατέκτησε το game για το 5-3. Η Κινέζα προσπάθησε να κρατηθεί στο 9ο game, με winner έσβησε νέο set point (40-30), όμως η Σαμπαλένκα στην 5η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 6-3 σε 33 λεπτά.

Aryna Sabalenka continues her impressive run at the #AusOpen as she takes the first set against Qinwen Zheng pic.twitter.com/BtJ5mgn45K