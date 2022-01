Δικαστής για Τζόκοβιτς: «Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει;»

O δικαστής της υπόθεσης του Νόβακ Τζόκοβιτς, Άντονι Κέλι, αφού άκουσε τους συνηγόρους του να αναλύουν τις ενέργειες του Σέρβου σταρ για να πάρει τις ιατρικές εξαιρέσεις έδειξε να «κλίνει» προς το μέρος του.

Η ακροαματική διαδικασία της έφεσης του Νόβακ Τζόκοβιτς για την ακύρωση της βίζας του ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση (1:30 ώρα Ελλάδος - 10:30 ώρα Αυστραλίας) με τη πλευρά του Σέρβου σταρ να μπαίνει πρώτη στο «μικροσκόπιο» του δικαστή Άντονι Κέλι.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Νο.1 τενίστα του κόσμου, Νικ Γουντ παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου τα βήματα που ακολούθησε ο πελάτης του για να πάρει την ιατρική εξαίρεση που θα του επέτρεπε να αγωνιστεί στο Australian Open. O δικηγόρος του Τζόκοβιτς επισήμανε πως ο πελάτης του παρέδωσε επίσημη ταξιδιωτική δήλωση και παρείχε τα αποδεικτικά στοιχεία για την εξαίρεση του, παρόλο που δεν απαιτούνταν.

Ο Σέρβος παρουσίασε ένα έγγραφο το οποίο έχει περάσει από έναν εξαιρετικά καταρτισμένο ιατρό, έναν καθηγητή και μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών που συστάθηκε από την κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτώρια, το οποίο ανέφερε πως ο «Νόλε» δεν μπορούσε να εμβολιαστεί για ιατρικούς λόγους.

Ο δικαστής της έφεσης μετά την παρουσίαση των στοιχείων εξέφρασε την απορία: «Τι άλλο μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος για να μπει στην Αυστραλία;», με τον Νικ Γουντ να αναφέρει «Συμφωνώ μαζί σας εντιμότατε».

“The point I’m somewhat agitated about is what more could this man have done?” The judge presiding over @DjokerNole's case, Anthony Kelly, questioned what more the tennis player could have done to ensure his entry to Australia. | LIVE #Novak #NovakDjokovic https://t.co/RIvVLNVsiD