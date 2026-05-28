Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου στον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL στο κατάμεστο ΣΕΦ στα... μεθεόρτια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στάθηκε άτυχη και μάλιστα δις, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου να αποχωρεί για τα αποδυτήρια δείχνοντας να πονάει διαπιστώνοντας ότι αισθάνεται ενοχλήσεις μετά από προσπάθεια για σουτ.

Μάλιστα, λίγο πριν το ημίχρονο είχε προηγηθεί ο τραυματισμός του Ντόντα Χολ με τον ψηλό των «ερυθρόλευκων» να περνάει κι αυτός στα αποδυτήρια για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα με δεμένο χέρι.