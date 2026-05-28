Χωρίς νικητή το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Γυναικών με την Ουγγαρία

Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα.

Ο Απόστολος οικονόμου και ο Αλεσάντρο Κιαπίνι συνέχισαν και σήμερα τις δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκεται πίσω στο σκορ δύο φορές (χάνοντας τα σετ στις λεπτομέρειες), αλλά να καταφέρνει να ισοφαρίσει.

Οι δύο προπονητές επέλεξαν να μην παιχθεί 5ο σετ καθώς αύριο (29/5, 19:00) υπάρχει το τρίτο και τελευταίο ματς της σειράς που θα λειτουργήσει ως πρόβα τζενεράλε εν όψει της έναρξης του European Leeague.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-19, 23-25

4ο σετ: 6-8, 16-11, 21-17, 25-20

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 58 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και της Ουγγαρίας προήλθαν από 11 άσσους, 43 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-2 (23-25, 25-17, 23-25, 25-20)

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 15 (12/19 επ., 3 άσσοι, 46% υπ. – 31% άριστες), Νικολογιάννη 4 (4/8 επ., 22% υπ. – 0% άριστες), Κωνσταντινίδου, Μπάκα 1 (1/4 επ., 56% υπ. – 44% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (5/10 επ.), Καθάριου 8 (5/6 επ., 3 μπλοκ), Ανθούλη 10 (8/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Κλέπκου (λ, 78% υπ. – 33% άριστες), Τάνη 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Γκιούρδα 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ), Ζιώγα 6 (6/13 επ.), Απλαδά 6 (2/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αγγελοπούλου 3 (2/6 επ., 1 άσσος, 17% υπ. – 17% άριστες), Τσιτσιγιάννη 13 (9/26 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες).

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Καμπ 8 (1/4 επ., 6 άσσοι, 1 μπλοκ), Μποζόκι 13 (11/25 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. – 31% άριστες), Νέμεθ Α. 12 (10/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κις Λ. 5 (4/16 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. – 22% άριστες), Τσέρεκλιε 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Κέρτες (λ, 15% υπ. – 8% άριστες), Νάγκι (λ), Σόμποκ 1 (1/3 επ.), Πάμπουτς 2 (2/4 επ., 50% υπ. – 33% άριστες), Κις Ν., Όρος 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Νέμεθ Λ. 3 (2/11 επ., 1 άσσος, 38% υπ. – 25% άριστες).