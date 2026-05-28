Δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία η Εθνική ανδρών επιβλήθηκε της Ελβετίας με 3-0 σετ, στο δεύτερο φιλικό των δύο ομάδων στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στην Νέα Σμύρνη. Οι διεθνείς μας θα αναμετρηθούν με τους Ελβετούς και την Παρασκευή (29/5, 17.00) στο τρίτο τους και τελευταίο φιλικό παιχνίδι, μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του European League.

Οι αθλητές του Κώστα Χριστοφιδέλη παρουσιάστηκαν αρκετά βελτιωμένοι σε σχέση με το πρώτο φιλικό, κάνοντας μάλιστα σπουδαία ανατροπή στο τρίτο σετ από 10-16. Οι δύο ομάδες έδωσαν και τέταρτο σετ που κατέληξε

Στο πρώτο σετ με δύο άσσους του Βουλκίδη η Ελλάδα ξέφυγε με +4 για πρώτη φορά (15-11). Η διαφορά σταδιακά ανέβαινε και ο Μούχλιας στην κόντρα επίθεση διαμόρφωσε το 25-17.

Στο δεύτερο σετ με σέρβερ τον Γαλιώτο το 7-5 έγινε 11-5. Ο Μούχλιας με άσσο έκανε το 17-9 και με μπλοκ του Βαϊόπουλου η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιο αριθμό (23-13). Με άουτ επίθεση των Ελβετών έληξε το σετ για το 25-13.

Στο τρίτο σετ η Ελβετία προηγήθηκε με 10-16 και σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αντεπίθεση της Εθνικής. Ο Νανόπουλος με τον Ανδρεόπουλο μείωσαν σε 20-21 και στη συνέχεια ο πρώτος πήρε στη γραμμή του σερβίς και με δύο άσσους έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα (22-21). Ο Ανδρεόπουλος πήρε το βάρος των επιθέσεων και με συνεχόμενους δικούς του πόντους έγινε το 26-24.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-15, 25-17

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-12, 25-13

3ο σετ: 5-8, 10-16, 18-21, 26-24

4ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 23-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και της Ελβετίας προήλθαν από 1 άσσο, 43 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-13, 26-24), Τέταρτο σετ: 23-25

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Μούχλιας Δ. 16 (15/21 επ., 1 άσσος), Βουλκίδης 6 (3/5 επ., 3 άσσοι), Ανδρεόπουλος 14 (13/21 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 33% άριστες), Γαλιώτος, Ράπτης 3 (3/11 επ., 14% υπ. – 0% άριστες), Βαϊόπουλος 8 (7/9 επ., 1 μπλοκ) / Χανδρινός Α. (λ, 58% υπ. – 37% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ. 2 (1/5 επ., 1 άσσος, 44% υπ. – 11% άριστες), Μάρκου 3 (3/10 επ., Νανόπουλος 8 (6/19 επ., 77% υπ. – 46% άριστες), Λινάρδος 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ).

ΕΛΒΕΤΙΑ (Χουάν Σεραμαλέρα): Τζούκιτς 4 (4/17 επ., 32% υπ. – 14% άριστες), Σάιτς 21 (20/35 επ., 1 μπλοκ), Ζέλερ 5 (5/16 επ., 59% υπ. – 18% άριστες), Ματέι 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Λένγκβεϊλερ 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ), Ίνιτς 1 (1 μπλοκ) / Πέτερ (λ, 45% υπ. – 32% άριστες), Χάουκ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκερ 1 (1 μπλοκ), Μίγκε 4 (4/14 επ.).