Η Ριμπάκινα «λύγισε» τη Σφιόντεκ και η Πεγκούλα επικράτησε της Ανισίμοβα, συμπληρώνοντας την τετράδα των ημιτελικών στη Μελβούρνη.

Η Έλενα Ριμπάκινα και η Τζέσικα Πεγκούλα ήταν αυτές που συμπλήρωσαν το παζλ των ημιτελικών στο Australian Open, παίρνοντας με τα δύο τελευταία εισιτήρια για την τετράδα της Μελβούρνης.

Η Ριμπάκινα έκανε ίσως την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή της στο τουρνουά και έβαλε τέλος στην πορεία της Ίγκα Σφιόντεκ, επικρατώντας με 7-5, 6-1 σε 95 λεπτά. Το ματς ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Όλα άλλαξαν όμως από το 5-5 του πρώτου σετ και μετά.

Η Ριμπάκινα κέρδισε οκτώ από τα εννέα τελευταία games του αγώνα και αυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία της στα ημιτελικά του Australian Open μετά το 2023, χρονιά που έφτασε μέχρι τον τελικό, ενώ συνολικά πρόκειται για τον τέταρτο ημιτελικό της σε Grand Slam.

Απέναντί της θα βρεθεί η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία επικράτησε της Αμάντα Ανισίμοβα με 6-2, 7-6 (1). Η Πεγκούλα μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της συμπατριώτισσάς της και πήρε με άνεση το πρώτο σετ. Στο δεύτερο, η Ανισίμοβα προσπάθησε να επιστρέψει, προηγήθηκε με 5-3 και έδειξε ικανή να στείλει το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Η αντίδραση της Πεγκούλα, όμως, ήταν άμεση. Με δύο συνεχόμενα break ισοφάρισε και οδήγησε το σετ στο tie-break, εκεί όπου είχε τον απόλυτο έλεγχο και «καθάρισε» τη νίκη χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη της σε εννέα αγώνες μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ξεκίνημά της στη σεζόν. Η Πεγκούλα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ημιτελικό Australian Open και συνολικά για τρίτη φορά σε ημιτελικό Grand Slam