Στην ημιτελική φάση του Australian Open προκρίθηκαν οι Σαμπαλένκα και Σβιτόλινα, επικρατώντας με άνεση των αντιπάλων τους.

Στο ταμπλό των γυναικών του Australian Open η Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε η πρώτη γυναίκα που προκρίνεται στους «4» της διοργάνωσης ενώ λίγες ώρες αργότερα την πρόκριση πήρε και η επερχόμενη αντίπαλος της, Ελίνα Σβιτόλινα.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με ευκολία της Αμερικανίδας νο.27 Ίβα Γιόβιτς με 2-0 (6-3, 6-0) και αρχίζει να ετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης (29/01, 10:30).

Αυτή ήταν η 14η πρόκριση της 27χρόνης αθλήτριας σε Grand Slam και είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον πέμπτο συνολικά και το τρίτο της στη Μελβούρνη τίτλο. Είχε κερδίσει τη διοργάνωση το 2024 και το 2023, ενώ πέρσι βρέθηκε στο τελικό, όπου εν τέλει ηττήθηκε από την Αμερικανίδα νούμερο 9 της κατάταξης, Μάντισον Κις.

Από την άλλη η αντίπαλος της στα ημιτελικά, Ελίνα Σβιτολίνα έκανε την έκπληξη και «πέταξε» εκτός συνέχειας την Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ. Η Ουκρανίδα νο.12 επικράτησε του νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης και τώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη Σαμπαλένκα, με μοναδικό στόχο να φτάσει στον πρώτο της τελικό μετά από σχεδόν 8 χρόνια.