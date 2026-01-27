Australian Open: Με άνεση στους «4» Σαμπαλένκα και Σβιτόλινα
Στο ταμπλό των γυναικών του Australian Open η Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε η πρώτη γυναίκα που προκρίνεται στους «4» της διοργάνωσης ενώ λίγες ώρες αργότερα την πρόκριση πήρε και η επερχόμενη αντίπαλος της, Ελίνα Σβιτόλινα.
Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με ευκολία της Αμερικανίδας νο.27 Ίβα Γιόβιτς με 2-0 (6-3, 6-0) και αρχίζει να ετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης (29/01, 10:30).
Αυτή ήταν η 14η πρόκριση της 27χρόνης αθλήτριας σε Grand Slam και είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον πέμπτο συνολικά και το τρίτο της στη Μελβούρνη τίτλο. Είχε κερδίσει τη διοργάνωση το 2024 και το 2023, ενώ πέρσι βρέθηκε στο τελικό, όπου εν τέλει ηττήθηκε από την Αμερικανίδα νούμερο 9 της κατάταξης, Μάντισον Κις.
Από την άλλη η αντίπαλος της στα ημιτελικά, Ελίνα Σβιτολίνα έκανε την έκπληξη και «πέταξε» εκτός συνέχειας την Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ. Η Ουκρανίδα νο.12 επικράτησε του νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης και τώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη Σαμπαλένκα, με μοναδικό στόχο να φτάσει στον πρώτο της τελικό μετά από σχεδόν 8 χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.