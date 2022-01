Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Κατερίνα Σινιάκοβα κατέκτησαν το τέταρτο grand slam της καριέρας τους στο διπλό.

Στην λίστα με τα κορυφαία δίδυμα του διπλού όλων των εποχών, εντάσσονται δίκαια πλέον οι Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Κατερίνα Σινιάκοβα, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Australian Open.

Το δίδυμο από την Τσεχία που βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, επικράτησε με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-4) στον τελικό των Ντανίλινα (Καζακστάν) και Χαντάντ Μάια (Βραζιλία) σε μια μάχη που κράτησε 2 ώρες και 42 λεπτά.

To παιχνίδι τελείωσε πάντως με τον πιο... παράδοξο τρόπο καθώς η Κρεϊτσίκοβα έπαιζε με λόμπες τις αντίπαλές τους.

Czechmate @BKrejcikova & @K_Siniakova clinch their first #AusOpen women's doubles title with a 6-7(3) 6-4 6-4 victory over Beatriz Haddad Maia & Anna Danilina.#AO2022

@wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/n8PcGfeayG