H τρομερή παρουσία της Ασλεϊ Μπάρτι φέρνει και ένα ρεκόρ για την Αυστραλή τενίστρια που το Σάββατο διεκδικεί κούπα.

Χρόνια είχαμε να δούμε τόσο επιβλητική εμφάνιση σε ένα grand slam από μία τενίστρια. Η Ασλεϊ Μπάρτι τρομάζει με τις εμφανίσεις της στο Australian Open και ετοιμάζεται να πάρει το τρόπαιο για να γίνει η πρώτη τενίστρια από την Αυστραλία που θα το καταφέρει μετά το 1978.

Το Νο1 του κόσμου δεν έχει χάσει σετ στους έξι αγώνες που έχει δώσει ως τώρα και μάλιστα με εντυπωσιακό απολογισμό. Σε 92 games που έχει παίξει, έχασε μόλις τα 21, απολογισμός που είναι ο τέταρτος καλύτερος στην ιστορία, στην Open Era.

Ποιες έχουν τις άλλες τρεις καλύτερες επιδόσεις; Οι αδερφές Γουίλιαμς φυσικά…

Η Σερένα έχει το απόλυτο ρεκόρ με 16 χαμένα games πριν τον τελικό (US Open 2013), ενώ έχει και την δεύτερη καλύτερη επίδοση με 19 χαμένα games ένα χρόνο πριν και πάλι στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθεί η Βένους Γουίλιαμς με 20 χαμένα games πριν από τον τελικό, στο Wimbledon του 2009 και πλέον πίσω ακριβώς είναι η Μπάρτι με αυτά τα 21 χαμένα games σε έξι ματς.

