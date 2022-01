Κύργιος και Κοκκινάκης θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διπλό του Australian Open.

To… τρελό δίδυμο του Νικ Κύργιου και του Θανάση Κοκκινάκη πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του διπλο στο Australian Open.

Ο Νικ Κύργιος πριν δύο εβδομάδες δήλωνε… ερωτευμένος με τον συμπαίκτη του. Τώρα τον έχει… ερωτευτεί ακόμη περισσότερο. Οι δύο τενίστες από την Αυστραλία με ελληνική καταγωγή, έκαναν την μεγάλη έκπληξη και προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού, έχοντας αποκλείσει αρχικά στον πρώτο γύρο το Νο1 του ταμπλό και του κόσμου και σήμερα το Νο3!

The @tkokkinakis & @nickkyrgios show will have a FINAL episode



They score a 7-6(4) 6-4 upset over No.3 seeds Granollers/Zeballos and will face fellow Aussies Matt Ebden/Max Purcell for the title.#AusOpen · #AO2022

