Μόλις 62 λεπτά χρειάστηκε η Ασλεϊ Μπάρτι για να σφραγίσει θέση στον τελικό του Australian Open.

Δεν φαίνεται να έχει αντίπαλο η Ασλεϊ Μπάρτι στο Australian Open.

To No1 του κόσμου από την Αυστραλία, προκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στον τελικό των γυναικών, επικρατώντας της Μάντισον Κις με 2-0 σετ (6-1, 6-3) σε μία ώρα και δύο λεπτά και το Σάββατο ετοιμάζεται να σηκώσει κούπα μπροστά στους συμπατριώτες της.

To Σάββατο θα γίνει η πρώτη τενίστρια από την χώρα μετά από 42 χρόνια που θα αγωνιστεί στον τελικό της Μελβούρνης. Το 1980 είχε χάσει στον τελικό η Γούεντι Τέρνμπουλ από την Τσέχα Χάνα Μαντλίνκοβα, ενώ η τελευταία που σήκωσε κούπα από την Αυστραλία, ήταν η Κρις Ο' Νιλ το 1978!

Η Μπάρτι έπαιξε καθηλωτικό τένις στο πρώτο σετ. Με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν είχε καλό ποσοστό στο πρώτο σερβίς (κάτω από 50%) κατάφερε να κερδίσει όλους τους πόντους που έπαιξε στα δικά της service games εκτός από πέντε (15/20), έχοντας παράλληλα δύο άσους, 6 winners και μόνο 4 αβίαστα λάθη έναντι 14 της Κις, η οποία σέρβιρε εκπληκτικά (79%), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό καθώς κέρδιζε μόλις τους μισούς πόντους από αυτά τα σερβίς.

The finishing touch to the opening set



@ashbarty draws first blood against Madison Keys, taking the first set 6-1.



@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/i37x16v6oP