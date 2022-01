Με δάκρυα στα μάτια η Αλιζέ Κορνέ μοιράστηκε στο court τα συναισθήματά της με την Γιέλενα Ντόκιτς.

Μία πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στο τέλος της αναμέτρησης της Αλιζέ Κορνέ με την Σιμόνα Χάλεπ για το Australian Open.

Η Κορνέ θα έδινε την καθιερωμένη συνέντευξη για τους θεατές on court με την πρώην τενίστρια, Γιέλενα Ντόκιτς να έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο στην διοργάνωση. Η Γαλλίδα έτρεξε να την αγκαλιάσει και οι δυο τους μοιράστηκαν μια ιστορία από την διοργάνωση του 2009, όταν η Ντόκιτς ήταν στο Νο4 του κόσμου.

Οι δυο τους επρόκειτο να αναμετρηθούν στα προημιτελικά, με την Ντόκιτς να έχει πάρει ήδη το εισιτήριο και την Κορνέ να παίζει με την Ντινάρα Σάφινα. Η Γαλλίδα είχε δύο match point, αλλά έχασε το παιχνίδι και αυτό το ματς την είχε στοιχειώσει. Ενώ έχει παίξει σε 60 συνεχόμενα grand slam (63 στην καριέρα της συνολικά) ποτέ δεν έφτασε στα προημιτελικά και εκείνη την ημέρα ήταν πιο κοντά από ποτέ.

Σήμερα τα κατάφερε και μαζί με την Ντόκιτς μοιράστηκαν τις σκέψεις τους.

«Ήθελα τόσο να παίξω εναντίον σου, απογοητεύτηκα πολύ. Μου άρεσε τόσο πολύ το παιχνίδι σου, ήμουν ενθουσιασμένη» είπε η Γαλλίδα, Νο60 στον κόσμο, με δάκρυα στα μάτια.

Στο τέλος έκανε και την Ντόκιτς να κλάψει καθώς της έδωσε συγχαρητήρια που προχώρησε στη ζωή της μετά τα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που είχε, αλλά και τους σοβαρούς τραυματισμούς που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει πρόωρα το τένις.

«Συγχαρητήρια για το πώς προχώρησες στη ζωή σου. Ήσουν εκπληκτική παίκτρια και τώρα είσαι εκπληκτική σχολιάστρια» της είπε και ζήτησε το χειροκρότημα του κόσμου με την Ντόκιτς να δακρύζει και να την αγκαλιάζει.

Δείτε τις όμορφες στιγμές στο court μεταξύ των Κορνέ και Ντόκιτς:

No dry eyes in the house



This on-court interview between @alizecornet and Jelena Dokic is everything. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/F3nN0XSHNX