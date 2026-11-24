Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα διαφορετικό πρόσωπο της offseason που διανύει, αφού βρέθηκε στη Ρουάντα και πέρασε χρόνο με νεαρούς αθλητές.

Μία διαφορετική πτυχή της offseason ενός αθλητή αποφάσισε να μοιραστεί με τον κόσμο στα social media o Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, βρέθηκε στην Ρουάντα της Αφρικής και πέρασε χρόνο με τους μικρούς φίλους του τένις, δείχνοντάς τους τα μυστικά του αθλήματος.

Ο 28χρονος, Νο.36 στο κόσμο, δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στη Ρουάντα και εξέφρασε την χαρά του να βρίσκεται με νεαρούς τενίστες και να μοιράζεται μαζί τους την εμπειρία του στο άθλημα, μοιράζοντας χαμόγελα και αναμνήσεις στους μικρούς φίλους του τένις.

«Ένα διαφορετικό είδος off-season. Είναι προνόμιο να περνάω χρόνο με την επόμενη γενιά τενιστών στη Ρουάντα και να μοιράζομαι μαζί τους την εμπειρία μου»,ανέφερε ο Τσιτσιπάς στην ανάρτηση του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του, Πέτρος, έδωσαν το παρών στα γήπεδα του Ibirunga στην πόλη Musanze, όπου συναντήθηκαν με τους μικρούς τενίστες της Ρουάντα και μοίρασαν σύγχρονο εξοπλισμό στις νέες γενιές του αθλήματος.